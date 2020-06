【父の日ランキング】人気海外ドラマに登場するお気に入りのお父さんトップ10

6月の第3日曜は父の日、今年は6月21日(日)だ。TVドラマには様々なタイプの父親が登場するが、理想的な人もいれば、完璧からはほど遠い人も...。世界中のユーザーに愛用されているTV・映画のトラッキングアプリ「TV Time」が行った人気投票「TVドラマに登場するお気に入りのお父さん」ランキングを紹介しよう。求められるのは父親像だけではなく夫としての魅力も? 意外な結果に驚くかもしれない。



TV Timeの発表したトップ10は以下のとおり。

10.テリー・ジェフォーズ『ブルックリン・ナイン-ナイン』(テリー・クルーズ)

NYブルックリンの99分署を舞台に、腕は確かなお気楽刑事ジェイク・ペラルタと個性豊かな同僚たちが数々の事件を解決しながら成長していく姿を描く刑事コメディ『ブルックリン・ナイン-ナイン』。2013年に米NBCで放送スタートし、現在までに7シーズン放送された本作は、シーズン8への更新も決定している。

本作で巡査部長のテリーを演じるのは、元NFL選手のテリー・クルーズ。劇中のテリー巡査部長は、そのいかつい見た目とは反対に、気が優しくて仲間想い、母性本能が強い良き家庭人。そしてヨーグルトが大好物で絵を描くのが得意、優しいお父さん像そのものだ。『ブルックリン・ナイン-ナイン』はNetflixでシーズン1〜5を配信中。

9.ジェイミー・ラニスター『ゲーム・オブ・スローンズ』(ニコライ・コスター=ワルドー)

架空の大陸ウェスタロスを舞台に、鉄の玉座をめぐる陰謀と策略が渦巻く権力争いが描かれる『ゲーム・オブ・スローンズ』から、ニコライ・コスター=ワルドー扮するジェイミー・ラニスターが父親としてランクインしたことに驚くのは私だけではないだろう。

「王殺し」という蔑称や残忍な行為から悪評高い彼だが、選ばれた理由として「愛のためだ("The things I do for love.")」という彼の台詞があげられている。つまり「愛する人、家族のためなら何だってできる」という彼の言葉通り、姉サーセイや兄ティリオン、ブライエニーなどに対する態度からは愛情深いキャラクター性も垣間見える。『ゲーム・オブ・スローンズ』はHuluとAmazon Prime Videoで配信中。

8.リチャード・"リック"・キャッスル『キャッスル/ミステリー作家のNY事件簿』(ネイサン・フィリオン)

大人気のミステリー作家キャッスルが、NY市警殺人課の相談役になり、美人刑事ケイト・ベケットにまとわりついて、次々と起こる複雑怪奇な事件に立ち向かう、バディ型犯罪捜査ドラマ。

劇中で父キャッスルを支えてきた娘アレクシス。父親や祖母のマーサとは対照的な存在で、精神年齢はアレクシスのほうが上なのでは? と思わせるしっかり者。しかし、キャッスルもいざという時には頼れる父親として娘を支える姿も!全8シーズンをHuluで配信中。

7.ジョエル・ハモンド『サンタクラリータ・ダイエット』(ティモシー・オリファント)

カリフォルニア州サンタクラリータ郊外の閑静な住宅街に暮らす不動産業を営むハモンド夫婦の生活がコミカルに描かれるダークコメディ『サンタクラリータ・ダイエット』。

見た目は普通の人間だが、人肉しか食べられなくなってしまった"不死者の妻のために、戸惑いを隠せないながらも、娘のアビーとともに食料を調達しようと必死に奮闘する夫ジョエル。困難な状況のなか、家族が結束して助けあい、絆を深めていく様子が、コメディながらきちんと描かれている。『サンタクラリータ・ダイエット』はNetflixで全3シーズン配信中。

6.ラファエル・ソラノ『ジェーン・ザ・ヴァージン』(ジャスティン・バルドーニ)

『ジェーン・ザ・ヴァージン』の主人公ジェーンは清く正しい23歳のラテン系女子。祖母の教えでバージンを貫いてきた真面目な彼女が、医師の手違いで人工授精され、妊娠してしまうという物語。

ラファエルは、ジェーンの子どもの父親でセレブなホテル経営者。かなりのプレイボーイだったが、病を克服したことをきっかけに生き方を見直していく――。とにかく甘いマスクに甘い話し方...それが一番の魅力だ!『ジェーン・ザ・ヴァージン』は全5シ―ズンをNetflixで配信中。

5.ジョン・ウィンチェスター『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』(ジェフリー・ディーン・モーガン)

5位にランクインしたのは、大人気の超常現象アクションドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』でサム&ディーン・ウィンチェスター兄弟の父親ジョン。2005年に開始したシリーズのパイロット版より出演し、シーズン3で一旦番組を去ったものの、12年後のシリーズ通算300話記念エピソードに久々に登場した。

Not gonna be emotional at all. pic.twitter.com/bdIkL9uBKA -- Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) January 16, 2019

家族愛や兄弟愛が強く描かれる本作で、忍耐強い父ジョンの家族を大事に想うが故の行動は、父親として正解だったかは疑問も多い。しかし、U-NEXTで配信中。

4.フィル・ダンフィー『モダン・ファミリー』(タイ・バーレル)

大ヒットコメディ『モダン・ファミリー』は、その名の通り個性豊かな3つの「モダン=現代の」家族が織りなす物語。両親と子ども3人の典型的なアメリカ人家庭のダンフィー家、ラテン系の子連れ美女と裕福じいちゃんの年の差夫婦とその息子で構成されえたプリチェット家、養子を迎えたゲイのカップルのタッカー=プリチェット家という、全員親戚の3つの家族。

フィルは娘二人の父親で不動産セールスマン。子育てのモットーは「ピアレンティング(ピア=友達+ペアレンティング=親のしつけというフィルによる造語)」。子ども目線に立って物事を見るが、自分が子ども化してしまうこともしばしば...。愛妻家で、家族想いの自称クール・ダディ。きれいな女性にはめっぽう弱く、義父ジェイの妻グロリア( ソフィア・ベルガラ)にも目がない。おっちょこちょいでいい加減な憎めないキャラクターだ。『モダン・ファミリー』はNetflixとU-NEXTで配信中。

3.ジャック・ピアソン『THIS IS US/ディス・イズ・アス』(マイロ・ヴィンティミリア)

同じ誕生日に生まれた4人の男女の人生を描き出す感動のヒューマンドラマ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』で物語の重要な要素を占める父親役ジャック・ピアソン。子煩悩で、良き夫でありながら、いささかの問題を抱える人間味あふれたキャラクターは、全米最高の父親とも表される人気キャラだ。TV Timeが「ジャックが1位でないのが不思議なくらい。再カウントが必要だ!」とコメントするほど。

視聴者が全米最高の父としてジャックだけでなく演者のマイロまでも見ることについて「この役と作品にとても感謝しているよ、ぼくは父親になったこともないけれど。それぞれの違いを描きながらも、人間の良さと真心を表現しているこのような作品に関われて有難いと思う」とU-NEXTで配信中。

2.ウォルター・ホワイト『ブレイキング・バッド』(ブライアン・クランストン)

末期がんを宣告されたしがない化学教師が、家族のためにドラッグ精製に乗り出し、ドツボにハマっていく異色ドラマ『ブレイキング・バッド』。主人公の化学教師ウォルターはどこにでもいそうな冴えないオジサン。

妻の尻に敷かれて安月給を愚痴られ、息子には邪険にされ、それでも家族のためならばと歯を食いしばって仕事に出かける。家のローンの足しになればと、仕事の後にバイトだってする。地味で真面目で忍耐強いお父さんが、家族のため、お金のために、自分の唯一の特技である「化学」を使ってドラッグ精製に手を染め、やがて犯罪者をも震え上がらせるような暗黒街の顔となっていくのだ――。こんな破滅的な父親ウォルターがなぜ2位なのか? それは「すべては家族のためにしたこと」だからにほかならないだろう。『ブレイキング・バッド』はNetflixとU-NEXTで配信中。

1. リック・グライムズ『ウォーキング・デッド』(アンドリュー・リンカーン)

元保安官のリックは、妻ローリと息子カールを守るためにゾンビと闘う人一倍正義感の強いお父さん。ただ、ゾンビに侵略された街は手に負えない状態となっており、職業柄生存者グループの中でリーダーとしての役割も担うことになり、愛されるばかりの夫・父親ではいられない状況が続く役どころ。

常に生死が隣り合わせの状況下だからこそ、息子を「一人前の男にする」というリックの子育てはぶつかることも多かった。しかし、幾度も困難をともに乗り越えた二人の信頼関係は深く、息子カールがシーズンを追うごとに父親のように男らしく成長していく姿を頼もしく思って見ていた視聴者も多かったのでは。『ウォーキング・デッド』はHulu、Amazon Prime Video、Netflix、U-NEXTで配信中。

Photo:『ブルックリン・ナイン-ナイン』©2015 Fox Broadcasting Co. CR: Scott Schafer/FOX/『ゲーム・オブ・スローンズ』© 2019 HBO/ 『キャッスル/ミステリー作家のNY事件簿』© 2015 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./『サンタクラリータ・ダイエット』©Saeed Adyani / Netflix/『ジェーン・ザ・ヴァージン』© 2015 The CW/『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』(c) Warner Bros. Entertainment, Inc./『モダン・ファミリー』© 2017 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./『THIS IS US/ディス・イズ・アス』© 2018 NBCUniversal Media, LLC/『ブレイキング・バッド』©Doug Hyun/AMC