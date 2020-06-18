ÂçÁÒÃéµÁ¼ç±é¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù¿·¸ø³«Æü¤¬·èÄê¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¿Í¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
±Ç²è¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤¬2020Ç¯9·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¿å¾ë¤»¤È¤Ê¤Î¸¶ºî¡ÖµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡×¡Öà¬¾å¤Î¸ñ¤ÏÆóÅÙÄ·¤Í¤ë¡×¡£¡Ø¥Ê¥é¥¿¡¼¥¸¥å¡Ù¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¡¢¼õ¤±¿È¤ÎÎø°¦¤Ð¤«¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÈ¼¶³°ìÌò¤ËÂçÁÒÃéµÁ¡£¶³°ì¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊç¤é¤»³ëÆ£¤¹¤ëº£¥öÀ¥¾ÄÌò¤ËÀ®ÅÄÎ¿¤¬Ê±¤¹¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¸ø³«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¿Í¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÔÄê·®´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
5·î¤Ë±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËÜºî¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¸ø³«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¿Í¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Îø¾ð¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡¢³§ÍÍ¤Î´¶ÁÛ¤òÁá¤¯Ê¹¤¤¿¤¯¤Æº£¤«¤é¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ï9·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)¿å¾ë¤»¤È¤Ê¡¦¾®³Ø´Û¡¿±Ç²è¡ÖµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É