「スタジオジブリ」4作品上映決定 「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「ゲド戦記」
【モデルプレス＝2020/06/18】東宝は18日、スタジオジブリ作品『風の谷のナウシカ』（1984）、『もののけ姫』（1997）、『千と千尋の神隠し』（2001）、『ゲド戦記』（2006）の４作品を劇場にて上映することを発表した。
【写真】「スタジオジブリ」4作品上映決定
4作品は、6月26日より、全国372館にて上映される。
原作・脚本・監督：宮崎 駿
プロデューサー：高畑 勲
音楽：久石 譲
声の出演：島本須美、納谷悟朗、松田洋治、永井一郎、榊原良子、家弓家正
公開日：1984年3月11日
※制作はトップクラフト
原作・脚本・監督：宮崎 駿
プロデューサー：鈴木敏夫
音楽：久石 譲
主題歌：米良美一
声の出演：松田洋治、石田ゆり子、田中裕子、小林 薫、西村雅彦、上條恒彦、美輪明宏、森 光子、森繁久彌
公開日：1997年7月12日
原作・脚本・監督：宮崎 駿
プロデューサー：鈴木敏夫
音楽：久石 譲
主題歌：木村 弓
声の出演：柊 瑠美、入野自由、夏木マリ、内藤剛志、沢口靖子、上條恒彦、小野武彦、菅原文太
公開日：2001年7月20日
原作：アーシュラ・K・ル＝グウィン
原案：宮崎 駿
脚本：宮崎吾朗、丹羽圭子
監督：宮崎吾朗
プロデューサー：鈴木敏夫
音楽：寺嶋民哉
主題歌：手嶌 葵
声の出演：岡田准一、手嶌 葵、田中裕子、香川照之、風吹ジュン、内藤剛志、倍賞美津子、夏川結衣、小林 薫、菅原文太
公開日：2006年7月29日
（modelpress編集部）
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【写真】「スタジオジブリ」4作品上映決定
4作品は、6月26日より、全国372館にて上映される。
◆「風の谷のナウシカ」
原作・脚本・監督：宮崎 駿
プロデューサー：高畑 勲
音楽：久石 譲
声の出演：島本須美、納谷悟朗、松田洋治、永井一郎、榊原良子、家弓家正
公開日：1984年3月11日
※制作はトップクラフト
◆「もののけ姫」
原作・脚本・監督：宮崎 駿
プロデューサー：鈴木敏夫
音楽：久石 譲
主題歌：米良美一
声の出演：松田洋治、石田ゆり子、田中裕子、小林 薫、西村雅彦、上條恒彦、美輪明宏、森 光子、森繁久彌
公開日：1997年7月12日
◆「千と千尋の神隠し」
原作・脚本・監督：宮崎 駿
プロデューサー：鈴木敏夫
音楽：久石 譲
主題歌：木村 弓
声の出演：柊 瑠美、入野自由、夏木マリ、内藤剛志、沢口靖子、上條恒彦、小野武彦、菅原文太
公開日：2001年7月20日
◆「ゲド戦記」
原作：アーシュラ・K・ル＝グウィン
原案：宮崎 駿
脚本：宮崎吾朗、丹羽圭子
監督：宮崎吾朗
プロデューサー：鈴木敏夫
音楽：寺嶋民哉
主題歌：手嶌 葵
声の出演：岡田准一、手嶌 葵、田中裕子、香川照之、風吹ジュン、内藤剛志、倍賞美津子、夏川結衣、小林 薫、菅原文太
公開日：2006年7月29日
（modelpress編集部）
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