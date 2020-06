View this post on Instagram

久しぶりの大阪にて明石家電視台の収録再開しました。帰りの新幹線で我らが神は相変わらず松尾伴内さんをお相手に話し続けておられます。今回もその新幹線の光景を少しだけお伝えします。 #何やら神は鬼滅の刃の手拭いを使って手作りマスクを作り始められたご様子です。 #「俺はねずこな!」と言って、神はとても器用な手つきでねずこが描かれた手拭いをたたみ込みあっという間にマクスを完成させてしまわれたご様子です #そして伴内さんに「松っちゃんは炭治郎な!」と、もうひとつ持っていた炭治郎の手拭いをさりげなく渡しておられました #突然のサプライズに伴内さんは「おお!たんじろう!ありがとうございます!」とすぐさま有難くいただいたのですが、ものすごい小さな声で「たんじろう?たんじろうってなんだろう?」と僕に聞いてきます #炭治郎が何なのか知らないまま作り始めたのですが不器用なのか10分経ってもまだ序盤です。 #いい加減見かねた神と、剛さんまで合流してみんなの協力のもとようやく完成出来ました! #その後はお二人仲良くその手作りマスクをつけてNetflixの話をされておられます #松尾伴内さん #中川家剛さん #おじさん達が力を合わせて手作りマスク #伴内さんは完成したマスクの炭治郎を見ても無反応だった #明石家電視台 #明石家さんまさん #如何なる状況でも楽しくできる人