Mojangは、同社の開発するサンドボックスゲーム『マインクラフト』の大型アップデート「Nether Update」の正式版を、現地時間の6月23日にリリースすることを発表した。アップデート対象となるプラットフォームは Xbox One、PlayStation 4、Nintendo Switch、iOS、Android、Windows 10。同日にPC用のJAVAバージョンにも適用される。

Grab your most fireproof calendar, and start frantically circling June 23rd: the Nether Update starts rolling out on both Bedrock and Java… Why, this Tuesday!



