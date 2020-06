映画『ヴェノム』でヒロインを演じた女優ミシェル・ウィリアムズ(39)が第2子を出産したと、Us Weekly が独占で報じた。ミシェルは演出家のトーマス・カイル(43)と極秘で結婚式を挙げており、二人にとっては待望の第1子となる。

同サイトによると、赤ちゃんの性別や出産時期は明らかになっていない。ミシェルには、元婚約者で2008年に亡くなった俳優ヒース・レジャーさんとの間に、14歳になるマチルダちゃんがいる。

ミシェルは今後、『ヴェノム』の続編となる『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ(原題) / Venom: Let There Be Carnage』(2021年6月25日全米公開)で再びヒロインを演じる予定だ。(編集部・倉本拓弥)