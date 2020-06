『S.W.A.T.』日本エピソードのキーパーソン、タン役のデヴィッド・リム＆ヒックス役のパトリック・セント・エスプリトに直撃

『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーアが主演するアクションドラマ『S.W.A.T.』のシーズン3がついに日本上陸し、東京が舞台の注目エピソード第13話「液体らしく」が6月21日(日)に先行放送される。ロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.が日本・東京へ。なぜ、彼らは管轄外でも凶悪事件の収拾に果敢に挑んでいくのか―。

同エピソードの撮影のためにホンドー役のシェマー・ムーア、ディーコン役のジェイ・ハリントン、タン役のデヴィッド・リム、そしてヒックス役のパトリック・セント・エスプリトが昨年11月に来日! 海外ドラマNAVIでは撮影前の彼らに直撃インタビューを実施し、第13話「液体らしく」への意気込みほか、シーズン3のみどころなど作品への想いについて語ってもらった。第2弾として、同エピソードの鍵となるデヴィッドとパトリックのコンビのインタビューをお届け。

――日本へはこれが初めてですか?

デヴィッド:当時は恋人だったと思うけど、今の奥さんと来日しました。その時は、東京、京都、大阪を周って素晴らしい時間を過ごしたよ。食べ物や人、文化、自然などすべてエキサイティング。また戻ってくることができて興奮しています。

パトリック:初めての来日です。本当に楽しみです。

――日本で撮影すると決まった時の心境は? また、撮影を前にして今の気持ちをお聞かせください。

デヴィッド:最初日本で撮影をすると知った時はとても興奮しました。アメリカのTV番組で海外での撮影は普通はないと思っていたので、この撮影で日本に来ることが嬉しいです。東京でのエピソードは特別なエピソードになると思っているので、楽しみにしています。

パトリック:さっき言ったように私自身日本は初めてで、その上、演じるヒックスはあまり現場に出ない人間なので、今回日本に来れて本当にワクワクしています。アクションシーンができるか分からないけど、ヒックスは本エピソードのきっかけとなる警視庁と関係がある設定なので、とても楽しみにしています。

――番組が始まった当初から演じる上で変化はありますか? 自身のアイデアや性格が反映されていたりするのでしょうか?

デヴィッド:僕のキャラクターも含めて、シーズンが進むごとに深く描かれています。タンとしては、シーズン1と2では見られなかった恋愛や日常生活が今シーズンではあるんです。

パトリック:デヴィッドについてもう少し追加したい。今シーズンでは彼のキャラクターはどのキャラクターよりもはるかに成長していると思います。

ヒックスについては、バックストーリーを今までより深く掘り下げていくんだ。シーズン1と2に続き、3年前に妻が亡くなり、娘のことや息子がアルコールやドラッグに溺れてトラブルに巻き込まれ、家族のことにヒックスは対処しなければならないんです。

――ヒックスが息子とわだかまりがなくなるシーンはステキでした。

パトリック:本当に素晴らしいエピソードでした。けど複雑なエピソードでもありましたね。脚本について私が考えたのは、息子は同性愛者であり、アルコールや薬物中毒であり、少しバランスが崩れていたことです。視聴者にとってヒックスの問題を解決することはそれではないということだと思います。だけど、息子と激突するシーンと彼が生きているのを見てヒックスが幸せだと感じた2つのシーンは本当に好きですね。

――パトリックさんにお聞きしたいのですが、ヒックスにそろそろロマンスはありますか?

パトリック:今の時点で恋愛があるかどうかははっきりと言えないんですけど、シーズン3の第8話「Lion's Den(原題)」では、妻はなぜ死んだのか明かされます。そして、彼の恋愛が今後あるのかどうかも分かります。そのエピソードが分岐点になると思いますね。

――デヴィッドさんにお聞きしたいのですが、以前、ホンドー役のシェマー・ムーアさんが本作の出演者の中で一番ハンサムだとおっしゃっていましたがそれについてどう思いますか?

パトリック:そのとおりだよ。

デヴィッド:僕は何度かモデルをやっていて、シェマーもやっていたから言っているんじゃないかな(笑) この番組はみんなが知っているカッコいい俳優が出演して、さらに二人の美しい女性が出演しているから見てるんだと、前に言われたことはあるよ。

――デヴィッドさんにお伺いします。S.W.A.T.が建物に突入する際はタンがよく扉を蹴破っていると思います。『クリミナル・マインド』ではシェマーさんがその役だったと思いますが、彼から蹴破り方をレクチャーしてもらったりしましたか? またお気に入りのアクションシーンはありますか?

デヴィッド:シェマーは『クリミナル・マインド』で11年もの間、ドアを蹴破ってきたのできっと疲れたんだと思います。だから「ヘイ、若い男! 私のためにドアを蹴破るんだ! スーパーヒーローを行かせるんだ!」って、それで一番若い僕がその役になったのでしょう(笑)

パトリック:それは面白い! 気付かなかったよ(笑)

デヴィッド:アクションシーンは大好きだよ。スタッフもそれを知っている。小道具を使って戦ったり、車に飛び乗ったり楽しいです。次にシェマーにドアを蹴破るように指示されたときは、譲ろうと思います(笑)

――パトリックさんは、アクションシーンはいかがですか?

パトリック:昔はアクションするのは楽しかったんですが、今は基本的にはあまりやりたくないかな(笑) アメリカで昨日放映されたエピソード、第8話(シーズン3)ではフィジカルなシーンがありますが、あまりアクションをしない役柄が気に入っています。第8話はお気に入りエピソードだよ。

――仲が良いみなさんですが、オフの日でも会ったりしますか?

デヴィッド:きっとこのインタビューが終わったあとに、みんなでごはん食べに行くと思います。

パトリック:去年、シェマーの家に...

デヴィッド:そう、僕は夏に結婚しましたが、バチェラー・パーティをシェマーの家で行いました。僕たちはみんな互いを応援していて、本当に仲が良いです。

――最後に、シーズン3のみどころ教えてください。

パトリック:デヴィッドがうまくまとめてくれます。

デヴィッド:シーズン3ではこれまで以上に映画のようなアクションシーンがあって、キャラクターたちもより深く描かれ、成長する姿を見れると思います。

パトリック:新しい女性のキャラクターも登場して...

デヴィッド:戦略コンサルタントとしてS.W.A.T.にエイミー・ファリントンさんが演じるパイパー・リンチが登場します。そういう関係で潜入捜査もあったりみどころがたくさんあるんです。僕自身、家でこの番組を見ていても、脚本のクオリティがほんとに良いので、楽しみにしていてください。

S.W.A.T.チームは警視庁と連携して、事件を解決へと導くのか―。注目の日本エピソード、『S.W.A.T. シーズン3』第13話「液体らしく」は6月21日(日)21:00よりスーパー!ドラマTVにて特別先行放送。そして、シーズン3レギュラー放送は6月26日(金)22:00より独占日本初放送となる。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

デヴィッド・リム&パトリック・セント・エスプリト

『S.W.A.T.シーズン3』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved./『S.W.A.T.シーズン2』(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios, Inc. All Rights Reserved.