【今週末の新作映画】『グッド・オーメンズ』マイケル・シーンが無能な医者に、『SHERLOCK』ベネディクト・カンバーバッチは天才発明家

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優が出演する新作映画をピックアップ! 6月19日(金)からはこちらをご紹介。

■6月19日(金)『ドクター・ドリトル』

『アイアンマン』『シャーロック・ホームズ』のロバート・ダウニーJr.最新作。英国作家ヒュー・ロフティングによる100年もの間愛され続ける世界的ベストセラー小説を基に新たに生み出さたアクション・アドベンチャー。

動物と話せるドリトル先生(ロバート)は、名医だが変わり者。世間から遠ざかり、様々な動物たちとひっそりと暮らしていた。しかし、若き女王が重い病に倒れたと聞き、

彼は女王を救える唯一の治療法を求めて伝説の島へと冒険の旅に出発。一緒に行く仲間は助手のスタビンズ少年と、ドリトル先生が最も信頼する親友である頑固なオウム、臆病なゴリラ、とぼけたアヒル、陽気なシロクマ、皮肉屋のダチョウなど個性豊かな動物たち。そして、旅の中で明らかとなっていく、ドリトル先生の過去、国を揺るがす陰謀...。

その他の出演者:アントニオ・バンデラス(『ジーニアス:ピカソ』)、マイケル・シーン(『グッド・オーメンズ』)、ジェシー・バックリー(『チェルノブイリ』)...

動物の声の出演:エマ・トンプソン(『メン・イン・ブラック:インターナショナル』)、ラミ・マレック(『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』)、トム・ホランド(『スパイダーマン:ホームカミング』)、オクタヴィア・スペンサー(『真相 - Truth Be Told』)、ジョン・シナ(『メン・イン・ブラック:インターナショナル』)、マリオン・コティヤール(『サンドラの週末』)、セレーナ・ゴメス(『ウェイバリー通りのウィザードたち』)、レイフ・ファインズ(『ハリー・ポッター』シリーズ)...

■6月19日(金)『エジソンズ・ゲーム』

ワインスタイン騒動により公開延期を余儀なくされていた本作が、巨匠マーティン・スコセッシ製作総指揮によりついに公開! 『SHERLOCK/シャーロック』のベネディクト・カンバーバッチ主演作。

19世紀、アメリカは電気の誕生による新時代を迎えようとしていた。白熱電球の事業化を成功させたトーマス・エジソン(ベネディクト)は天才発明家と崇められ、大統領からの仕事も平気で断る傲慢な男だった。裕福な実業家ジョージ・ウェスティングハウス(マイケル・シャノン『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』)は、大量の発電機が必要なエジソンの"直流"より、遠くまで電気を送れて安価な"交流"の方が優れていると考えていた。ウェスティングハウスは"交流"式送電の実演会を成功させ、話題をさらう。そのニュースにエジソンは激怒、"交流"は危険で人を殺すと、ネガティブキャンペーンで世論を誘導していく。こうして世紀の"電流戦争"が幕を開ける。

その他の出演者:ニコラス・ホルト(『X-MEN』)、トム・ホランド(『スパイダーマン:ホームカミング』)、キャサリン・ウォーターストン(『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』)、タペンス・ミドルトン(『ブラック・ミラー』)...

■6月19日(金)『エージェント・スミス』

『ゲーム・オブ・スローンズ』のデナーリス役でおなじみエミリア・クラークが主演を務める、実在の事件をモチーフに描いたクライムサスペンス。「未体験ゾーンの映画たち2020 延長戦」上映作品。

スーザン・スミス(エミリア)は、地域一帯を支配する麻薬密売人であるキャッシュの女として、裏社会に生きていた。だが薬物所持の現場をFBIに押さえられ、罪を問われない代わりにFBIの情報提供者となるよう、捜査官のマーク・パットナムに要請される。パットナムは既婚者が、スミスの誘惑に負け関係を持ってしまう。ベッドでパットナムに抱かれながら、スミスの脳裏にはある計画が浮かんでいた。男たちをその妖しい魅力で引き込み、女の武器で操りながら復讐する。

その他の出演者:ジャック・ヒューストン(『アイリッシュマン』)、ソフィー・ロウ(『Once Upon a Time in Wonderland(原題)』)、ジョニー・ノックスヴィル(『ポーラー 狙われた暗殺者』)、ゾーラ・バーチ(『ウォーキング・デッド』)、カール・グルスマン(『ネオン・デーモン』)...

■6月19日(金)『ペイン・アンド・グローリー』

第92回アカデミー賞2部門ノミネート(国際長編映画賞・主演男優賞/アントニオ・バンデラ)されたヒューマンドラマ。

脊椎の痛みから生きがいを見出せなくなった世界的映画監督サルバドール(アントニオ・バンデラス)は、心身ともに疲れ、引退同然の生活を余儀なくされていた。そして、昔の自分をよく回想するように。子ども時代と母親、その頃移り住んだバレンシアの村での出来事、マドリッドでの恋と破局。その痛みは今も消えることなく残っていた。そんななか、32年前に撮った作品の上映依頼が届く。思わぬ再会が心を閉ざしていた彼を過去へと翻らせる。

その他の出演者:アシエル・エチェアンディア(『ベルベット・コレクション』)、レオナルド・スバラーリャ(『エンド・オブ・トンネル』)、ノラ・ナバス(『ブラック・ブレッド』)、フリエタ・セラーノ(『バチ当たり修道院の最期』)、ペネロペ・クルス(『オリエント急行殺人事件』)...



みんなが映画館で映画を楽しむために、感染しない・感染させない対策を!

・映画館に行く前に、検温など自身の体調をチェック

・発熱、咳など体調が優れない場合は、体調を最優先し行くのは控える

・お会計は可能であればキャッシュレス決済

・マスクの着用

・手洗いや消毒液を使用

・せきエチケット

・ロビーや入退時などソーシャルディスタンスを保つ

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ドクター・ドリトル』(c) 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.(c) 2020 UNIVERSAL STUDIOS and PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. All Rights Reserved./『エジソンズ・ゲーム』(c) 2019 Lantern Entertainment LLC. All Rights Reserved./『エージェント・スミス』(c) 2018 Above Suspicion, LLC/『ペイン・アンド・グローリー』(c) El Deseo/マイケル・シーン (c)SF/Famous/ベネディクト・カンバーバッチ (c)NYKC