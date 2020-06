山Pだけじゃない！人気海外ドラマで活躍する日本人俳優6人＋番外編

この投稿をInstagramで見る

昨夜の ザ!世界仰天ニュース 見ていただいた皆さま ありがとうございました。 今もずっと 沢山メッセージを頂いています。 全員に返信しようと思ってたのですが、思ってた以上に数が多いので ここでみんなにありがとう 本当にポジティブな応援メッセージばっかりで パワーをいっぱい頂きました。同じ病気で苦しんでいる人も沢山いて みんな頑張っていると思うと 勇気が湧いてきました。本当にありがとうございます 胸キュンです 頑張りまーす Thank you for watching the show last night in Japan. They showed about what I went thru with my brain tumor, and facial palsy. and Thank you for all the possitive supporting messages from Japan. I felt a lot of love. Those made my day Thank you so much#facialpalsy#acousticneuroma#surgery#aftereffect#lgbtq#LA#聴神経腫瘍#顔面麻痺