ジム・キャリー、愛すべきおバカな相棒と再タッグ！

アメリカで7月に発売されるジム・キャリーの小説「Memoirs and Misinformation(原題)」のオーディオブックで、ジムが主演したコメディ映画『ジム・キャリーはMr.ダマー』シリーズの"愛すべきおバカな相棒"と再タッグを組むことが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

ジムが小説のオーディオブックで再びコラボすることになったのは、二人のおバカな親友が珍道中を繰り広げるコメディ映画『ジム・キャリーはMr.ダマー』でジム演じるロイドの"愛すべき相棒"ハリーを演じたジェフ・ダニエルズだ。1994年の同作で息の合ったところを披露していた二人は、20年後の2014年に全米公開された『帰ってきたMr.ダマー バカMAX!』でも再び同役に扮している。

ジムはジェフとの再度のコラボについてTwitterで報告するとともに、ジェフが小説のナレーションを務める音声動画をアップ。その投稿には、「友人であるジェフ・ダニエルズが時間を作って僕の小説『Memoirs and Misinformation』でナレーションを務めてくれるなんて、これ以上嬉しいことはないよ。7月7日に小説を手に入れよう。音声を聴くには動画をクリックしてみて!」というコメントが添えられている。

