■今後は、1枚20円で販売

【「無料レジ袋廃止」概要】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月から全国一律でスタートする「レジ袋有料化」に伴い、7月1日(水)から、レジ袋の無料提供を取りやめ、ゲストにマイバック持参を呼びかける。7月1日(水)からは、すべての物販店舗にて、マイバックを持っていないゲストに、レジ袋を1枚20円で販売。また、有料化に先駆け、大人気キャラクターたちが描かれたパークオリジナルのマイバック販売も順次開始していく予定だ。ミニオンやスヌーピーなどパークの仲間たちが元気いっぱいにデザインされた「エコバッグ」は、ポーチやバッグ内蔵のポケットに収納してコンパクトに持ち運ぶことが可能。パークの思い出が詰まったマイバッグを持つことを通じて、マイバックを習慣化する楽しさを感じ、より環境意識の高いライフスタイルへ変わることを、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは後押しする。開始日:7月1日(水)実施対象店舗:すべての物販店舗(48店舗)Universal Studios Japan TM &(C)Universal Studios.All rights reserved.Minions and all related elements and indicia TM &(C)2020 Universal Studios.All rights reserved.(C)2020 Peanuts Worldwide LLC