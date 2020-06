ゲーム環境は、対戦時に大きなハンデ差になることがあります。テレビ画面の大きさ、ネット速度、PCゲームならマウスやキーボードも影響してきます。

どんな姿勢で遊ぶかも重視され、ゲーミングチェアという製品カテゴリもあるほどです。

ゲーム友達から「ゲーム用のイスがきしむのでイヤになるよ」と言われた男の子が、本人のゲーム環境を見せてあげました。

No squeaking at all



座れればいいんです。

ゲームが出来ればいいんです。イスなんて贅沢品なのです。金銭的に……スペース的に……。

ここまでくると感心しますが、彼のゲームの腕前も知りたいところですね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●その壁の強度を盲信している。



●こんなところに自分がいた。ノートパソコン、ひどいイス、そしてゲームさえ買えない。人生はすばらしい。



●3.99ドル、それはいい値段である。



↑腰のためにアドバイスをしておくよ。長く座るなら良いイスに投資をしよう。

自分はゲームや音楽制作用に折りたたみイスを使い、10年後に腰を痛めた。全く楽しくない。同じミスをしないように。



●イスのことなんか忘れろ。そのPCは自分のよりいい!



●情けないな。自分は床に座っているぞ。



↑昔うつぶせになって、ノートPCが熱くなりすぎないようにカーペットの上にダンボールを敷いてゲームをしていた。



↑フロアギャング。



●IKEAのイスを使っているよ。



●姉のピアノのイスをつかっているよ。



●みんなはゲーム用のイスがあるのか?



●イスは忘れろ。オレなんてベッドだ。



↑ベッドがあるのか?



●彼の合理的なリソース活用のしかたに拍手したい。



●人間バケツ。



●30ドルのIKEAのイスを使っているけど、結局は寝室とダイニングを行ったり来たりしている。



イスにこだわっていない人は多いようですが……。

健康のことを考えると投資するだけの価値はあると思います。