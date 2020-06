『ゲーム・オブ・スローンズ』ラムジーやホーダーがチーム結成！その理由とは...

2019年5月に第八章をもって幕を閉じた米HBOのファンタジー大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のキャスト5人が、リユニオンを果たすことが分かった。米Screen Rantが報じている。

彼らは6月18日(木)から20日(土)にかけて、貧困層の子どもたちに手を差し伸べる英チャリティ団体「Red Nose Day」のために集結する。参加する『ゲーム・オブ・スローンズ』のキャストは、ラムジー・スノウ役のイヴァン・リオン、ポドリック役のダニエル・ポートマン、ヤーラ・グレイジョイ役のジェマ・ウィーラン、オシャ役のナタリア・テナ、ホーダー役のクリスチャン・ナイアンの5人。

彼ら5人は、人気ボードゲーム「ダンジョンズ&ドラゴンズ」をビジュアル・ボードゲームとして楽しめるイベント「D&D Live 2020: Roll w/ Advantage」に参加することになる。



「ダンジョンズ&ドラゴンズ」は1974年に誕生したボードゲームで、1980年代を舞台にしたNetflixの大ヒットSFホラードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でマイクたちが遊んでいたため、プレーしたことがなくても名前を耳にしたことがある人もいるのではないだろうか。

このゲームに参加する5人の中には、『ゲーム・オブ・スローンズ』で敵対する関係にあった人たちもいるが、「ダンジョンズ&ドラゴンズ」ではゲームクリアのためにチームとして団結することになる。

このイベントにはほかにも多くのドラマスターが顔を揃える。同じくHBOからコメディドラマ『インセキュア』のジェイ・エリス、ITオタクコメディドラマ『シリコンバレー』のトーマス・ミドルディッチ、政治コメディドラマ『Veep/ヴィープ』のサム・リチャードソンが参加。さらに、Netflixより前述の『ストレンジャー・シングス』のデヴィッド・ハーバー、スーパーヒーロードラマ『Marvel デアデビル』のデボラ・アン・ウォール、移民コメディドラマ『私の"初めて"日記』のマイトレイ・ラマクリシュナンなどが集う。(海外ドラマNAVI)

