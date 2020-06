Microsoftは、「 2020年6月をもって多くのジャーナリストを解雇し、人工知能(AI)に置き換えようとしている 」といわれており、情報を取捨選択して読者に伝える役割は人間からAIに取って代わられつつあります。そんな中、ノースウェスタン大学でコンピューター科学を研究しているジャック・バンディ氏が、Apple Newsを事例に「人間によるキュレーションの重要性」を指摘していますWhat We Learned About Editors vs. Algorithms from 4,000 Stories in Apple Newshttps://medium.com/macoclock/what-we-learned-about-editors-vs-algorithms-from-4-000-stories-in-apple-news-771a429df9f7iPhoneなどにインストールされているApple Newsは、1億2500万人の月間アクティブユーザーを抱えるニュースアプリです。そんなApple Newsが、一体どんな仕組みで無数のユーザーに提供するニュースを選んでいるのかを調べるため、バンディ氏は「5分ごとにApple Newsからニュースを取得するプログラム」を作成し、2カ月間にわたりApple Newsからニュースを収集して記録しました。Apple Newsで配信されたニュースのうち、人間の編集者によってキュレーションされた「トップストーリー」は1268件で、 アルゴリズム が生成した「トレンドストーリー」は3144件だったとのこと。また、各ニュースを分析した結果、人間の編集者が選んだニュースには以下の3つの特徴があることが分かりました。◆1:人間の編集者の方が均等にニュースを選んでいた以前イギリスで行われた調査では、Apple Newsで人間の編集者が選んだニュースのうち75%はわずか6つのニュースソースからのものだったことが明らかとなっています。そこでバンディ氏は、アメリカ向けに配信されているApple Newsで収集したデータを元に、人間とアルゴリズムのどちらがより偏ったニュースソースを選択したかを調べました。その結果、アルゴリズムが選んだ「トレンドストーリー」の50%が上位4つのニュースソースからの記事だったのに対し、人間の編集者が選んだ「トップストーリー」では、上位4つのニュースソースが占める割合はわずか32%しかなかったとのことです。◆2:人間の編集者の方がニュースソースが多様以下の画像は、人間の編集者が選んだニュース(左)とアルゴリズムが選んだニュース(右)をニュースソースごとに分けたグラフです。どちらもCNNのニュースを比較的多く取り扱っていますが、それ以外のニュースソースではかなりはっきりした違いが生じているのが分かります。バンディ氏はこの結果について、「人間の編集者はアルゴリズムに比べてCNN、Fox News、People、BuzzFeedのニュースを選びませんでした」と述べています。◆3:人間の編集者は「ソフトニュース」をあまり選ばないニュースは大きく分けて、政治や経済に関連した「ハードニュース」と、セレブ関連のスキャンダルや芸能ネタなどの「ソフトニュース」の2つがあります。バンディ氏がニュースの見出しに含まれる単語を分析した結果、人間の編集者は後者に関する話題のニュースをあまり選択しない傾向があることが分かりました。以下のグラフは、Apple Newsに掲載されたニュースの見出しを話題ごとに分けたものです。人間の編集者が選んだニュースを示す左側の赤い棒グラフでは、「Measles Cases(はしかの症例)」、「Affordable Care Act(医療保険制度改革法案)」などがよく選ばれているのに対し、アルゴリズムは「Meghan Markle(メーガン妃)」、「Justin Bieber(ジャスティン・ビーバー)」といった有名人に関するニュースを多く選択していました。バンディ氏はこうした分析結果について「編集者は重要な話題についての記事を多様な情報源から選択し、各ソースを均等に扱っています。その一方で、アルゴリズムに基づいたトレンドを追うと、読者は数社しかない大手の報道機関だけを選び、より多くのソフトニュースを目にすることになります」「この結果は、人間によるキュレーションとアルゴリズムによるキュレーションの間に存在する、ある種のトレードオフの関係を浮き彫りにしました」と指摘しました。