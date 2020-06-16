¥Þ¥Ä¥À3Ž¤ÆüÊÆ²¤¤ÎŽ¢¥æ¡¼¥¶¡¼É¾²ÁŽ£¤Ç¸«¤¨¤¿²ÁÃÍ
SKYACTIV-X¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Àèº¢¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×¤¬2020Ç¯¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Æ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥À¡¡¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥À3¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¾Îó4µ¤Åû2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖSKYACTIV-X¡×¤ÎÉ¾²Á¤¬¡¢º£¤Ò¤È¤ÄÄê¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÉ¸½à¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀÇ½¤¬¤½¤ì¤Û¤É¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æü¡¦ÊÆ¡¦²¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ä¥À3¤Î»Ô¾ìÉ¾²Á¤ä¡¢¼¹É®»þÅÀ¡Ê4·î17Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æü¡¦²¤¤Ç¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼É¾²Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Êº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»ÅÍÍ
ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯SKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¤½£»Ô¾ì¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¸½ÃÏ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò»Ç¤¦¤¿¤á¤Ë¥Þ¥Ä¥À¹ÊóÉô¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Î¹ØÇãÍýÍ³¡Ê¥Þ¥Ä¥À¹ÊóÉô¤Î²óÅú¡Ë¡SKYACTIV-X¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ÈÎÉ¹¥¤ÊÇ³Èñ¿ôÃÍ¢CO2¸ºÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¡£¤¿¤À¤·¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë£²¤½£¤ÎSKYACTIV-X¤Ç¤Ï¤Ê¤¤2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊÉ¸½à¼Ö¡Ë¤Ë¤âSKYACTIV-X¤ÈÆ±¤¸¤¯M-Hybrid¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡ÊSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤ÈÉ¸½à¼Ö¤Î¡Ë²Á³Êº¹¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¡Ê¢â¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤¬¹ØÇãÍýÍ³¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¤Ï¸å½Ò¤¹¤ëSKYACTIV-X¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É¸½à¼Ö¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇºÇÂç13.3¡óÄøÅÙ¤Î¸þ¾å¡Ê¥É¥¤¥Ä¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥À3¤ÎÉ¸½à¼Ö¤ÈSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¿¥í¥°µºÜ¤ÎÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤«¤é·×»»¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÇ³Èñ¿ôÃÍ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¤ÏÇ³Èñ¿ôÃÍ¸þ¾å¢âCO2Äã¸º¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸ºÀÇ¸ú²Ì¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼ÖÎ¾¼èÆÀ»þ¤ÎÀÇ³Û¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¤½¤Î³Û¤ÏÆüËÜ¤ÎÌó3.6ÇÜ¡Ê½ÐÅµ¡§´Ä¶¾ÊÁí¹ç´Ä¶À¯ºö¶É¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤¬Ë¾¤á¤ëÇ³Èñ¿ôÃÍ¤¬ÎÉ¤¤¼ÖÎ¾¤¬¹¥¤Þ¤ì¡¢SKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¥Þ¥Ä¥ÀÆÈ¼«¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖM HYBRID¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
£¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥À3¤òÎã¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤êÉ¸½à¼Ö¤Ë¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï2Ëü6790¥æ¡¼¥í¡Ê313Ëü3358±ß¡Ë¡£°ìÊý¤ÎSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Ï2Ëü8290¥æ¡¼¥í¡Ê330Ëü8798±ß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Êº¹¤Ï17Ëü5440±ß¡Ê¥æ¡¼¥í¡¿±ß°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï4·î17Æü»þÅÀ¡£VAT19¡ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÉ¸½à¼Ö¤ÈSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Î²Á³Êº¹¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß68Ëü2408±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥É¥¤¥Ä»ÅÍÍ¤Î²Á³Êº¹¤«¤é¤µ¤é¤Ë50Ëü6968±ß¤Û¤É¹â³Û¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î²Á³Êº¹¤¬Âç¤¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ»ÅÍÍ¤ÎÉ¸½à¼Ö¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤äÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢É¸½àÁõÈ÷Îà¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ê¥Þ¥Ä¥À¹ÊóÉô¡Ë¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ç¤âSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤ÏÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Êº¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£SKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä»ÅÍÍ¤¬7Ëü1665±ß°Â²Á¤Ç¤¹¡£
SKYACTIV-X¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹Åç¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Á÷Èñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥¤¥Ä»ÅÍÍ¤¬°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¤Îµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬²ðºß¤·¡¢ºÙ¤«¤¯¤ß¤ì¤ÐÁõÈ÷ÆâÍÆ¤Ë¤â¼ã´³¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â²Á³ÊÊÑÆ°¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ë²Á³Êº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢É¸½à¼Ö¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÆüÆÈ¤ÇÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡¢º£ÅÙ¤ÏÆüËÜ»ÅÍÍ¤¬43Ëü5503±ß¤â°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÉ¸½à¼Ö¤ÏÁõÈ÷¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é40Ëü±ß°Ê¾å¤â°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢¤É¤ÎÈÎÇäÃÏ°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤ÊÉôÉÊ¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¼êË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
SKYACTIV-X¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ËÌÊÆ»Ô¾ì
¼¡¤ËËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ä¥À3¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼É¾²Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Æ±¤¸¤¯¥Þ¥Ä¥À¹ÊóÉô¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÊÆ¤Ç¤Î¥Þ¥Ä¥À3É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥Þ¥Ä¥À¹ÊóÉô¤Î²óÅú¡Ë¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó£¥·¡¼¥È¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¾è¤ê¿´ÃÏ¥¼Á´¶¤Î¹â¤µ¦ÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ
¡¡Á¦¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆüËÜ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶á¤¯¡¢¤Þ¤¿²¤½£¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾Ã±ÂÎ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³Æ¹ñ³ÆÃÏ°è¤Ç¶á¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ»ÅÍÍ¤ÎSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÀ¤ò¥Þ¥Ä¥À¹ÊóÉô¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡ÖËÌÊÆ¤ÎSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤È»Ô¾ì¥Ë¡¼¥º¤ò´ª°Æ¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆü¡¦ÊÆ¡¦²¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ä¥À3¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆü¡¦²¤¤Ç¤ÎSKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¾õ¤òÂª¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À3Ã±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï³Æ¹ñ¤Ç¹â¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÉ¸½à¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¥¹ç¼Ö¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤á¤Ç¤¹¡£
SKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤·¤«¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡Ö¹ØÆþ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À3¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¤ÎÆâÍÆ¤¬¶¥¹ç¼Ö¤è¤ê¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤ÉÀè¿Êµ»½Ñ¤ÎÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´ÀÇ½¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â²Á¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢¥Þ¥Ä¥À3¤Î1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÇÁõÈ÷¤òÂ·¤¨¤Æ¶¥¹ç¼ÖÈæ³Ó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤Û¤Ü²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢SKYACTIV-X¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç»î¾è¤µ¤ì¡¢²ÁÃÍ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËSKYACTIV-X¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
SKYACTIV-X¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Ç³¾Æ¥á¥«¥Ë¥º¥à¡ÖSPCCI¡¿¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¡¢¡Ö24V·Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·À¤Âå¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÅÅÆ°²½¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
SKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÍýÁÛÅª¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¶õÇ³Èæ¡Ê¶õµ¤14.7¡§¥¬¥½¥ê¥ó1¡Ë¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤â¾å²ó¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥ó¥Ð¡¼¥ó¡¿´õÇöÇ³¾Æ¡ÊºÇÂç36.8¡§1¡Ë¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤Ç³ÎÁ¤ÇÇ³¾Æ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤òÇ³¤ä¤·¤¿ºÝ¤Î»Å»öÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâÉô¤Î°µ½ÌÈæ¤ò¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥óÊÂ¤ß¤Î15.0¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¶á¤¤°µ½ÌÃå²ÐÇ³¾Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤Ç³¾Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤ÈÆ±»þ¤ËÇ³ÈñÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¡SKYACTIV-X¤Ï¡¢SPCCI²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ëÄ¾Îó4µ¤Åû2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¡¢½ÐÎÏ¤Ç24PS¡Ê156¢ª180PS¡¿Ìó15.3¡ó¡Ë¡¢¥È¥ë¥¯¤Ç¤Ï25Nm¡Ê199¢ª224Nm¡¿Ìó12.5¡ó¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸þ¾å¡£
¤µ¤é¤ËÇ³Èñ¿ôÃÍ¤Ï¡¢FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢WLTCÃÍ¤Ç15.8km/L¢ª17.2km/L¤Ø¤ÈÌó8.8¡ó¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¾è»þ¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
³§¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç»î¾è¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾Áàºî¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Ë¥ª¥ë¥¬¥ó¼°¤òºÎÍÑ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Íß¤·¤¤²ÃÂ®ÎÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î³«ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
»î¾è¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»î¤½¤¦¤È¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ò¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£SKYACTIV-XÅëºÜ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë²ÃÂ®ÎÏ¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£