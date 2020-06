■愛の気分を盛り上げるレッド!

【「I LOVE YOU SO POP」概要】

「イヴ・サンローラン・ポーテ」は、6月19日(金)から、愛を加速させる情熱的な4色から成る限定コレクション「I LOVE YOU SO POP」を発売する。「I LOVE YOU SO POP」は、すべてのカラーに緊急電話を表すナンバーがつけられたディープレッドの限定リップコレクション。危険な恋のパッションレッドにはPOLICE(警察)の「No.110」、消せない恋のクランベリーレッドには、FIREMEN(消防士)の「No.119」のように、ライフラインダイヤルにちなんで番号が振られている。また、これらの4色は、鮮やかな発色と官能的なツヤが特徴の「ルージュ ヴォリュプテ シャイン コレクター」と、鮮やかなカラーを最大限に引き出す「ルージュ ピュールクチュール コレクター」の2種類のリップで展開。パッケージには、ポップアートの全盛期である60年代のムードをそのまま閉じ込めたようなヴィブラント(活気に満ちた)なデザインが採用され、アイコニックなリップに仕上がっている。なお、 6月12日(金)からは、公式オンライン ブティックで、先行販売を行っている。発売日:6月19日(金)/ 6月12日(金) 公式オンラインブティック先行