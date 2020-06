BASIC DUSTY COLOR

なじみのある「暗い渋色」どうし

□CHARCOAL GRAY

□DUSTY BLUE

「力を抜いて紳士風」

□KHAKI GREEN

□CHARCOAL GRAY

「すぎない甘口スタイルに」

□DUSTY BLUE

□BITTER BROWN

「Iラインに奥行きを生む」

□BITTER BROWN

□KHAKI GREEN

「ナチュラルな色みで肌見せを」

DARK WARM COLOR

「暗い渋色」+「コクのある暖色系」

□DEEP ORANGE

□KHAKI GREEN

「ひかえめなシトラスカラー」

□MUSTARD YELLOW

□CHARCOAL GRAY

「抜けを保って強気なツートーン」

□DUSTY BLUE

□GRAYISH PINK

「かわいさとカッコよさを半分ずつ」

□BITTER BROWN

□DARK RED

「濃厚な暖色どうしでグラデ風」

定番的なアイテムの単純なワンツーでこそうまくいく、「白黒使わない」新配色。くすんだ色みが主流の今こそ、配色のレパートリーを広げるタイミング。カラーパレットを増やすあせた軸色定番色のように使える「カーキに似たグリーン」や「グレーに近いブルー」を新たな軸色に。深いブラウン&チャコールグレーを加えた親しみやすい4つの渋色を組み合わせて、シックな配色を更新。グレーニットソー 8,000円+税/RIM.ARK(バロックジャパンリミテッド) ブルーワイドスラックスパンツ 27,000円+税/ネプラ(メゾン イエナ) ストローハット 11,000円+税/LACK of COLOR(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) ライトブルートートバッグ 62,000円+税/シャークチェイサー、黒メッシュサンダル 19,000円+税/オデット エ オディール(ともにオデット エ オディール 新宿店) かすれたブルーの味のある色みで、グレーとの知的な配色も堅苦しさなし。ニットのやわらかな風合いで女っぽさをひとさじ。ダークグリーンリブタンク 7,900円+税/フィルメランジェ フォー RHC(RHC ロンハーマン) スカート 18,000円+税/RIM.ARK(バロックジャパンリミテッド) サングラス 32,000円+税/EYEVAN(アイヴァン PR) 黒巾着バッグ 14,000円+税/FILL THE BILL(4K) スニーカー 7,000円+税/コンバース(コンバースインフォメーションセンター) チャコールグレーの無骨な色でティアードスカートを辛口に。明度を落としたグリーンを添えてどこかクラシックな印象に。ブルーリネンボックスTシャツ 13,000円+税/ギャルリー・ヴィー(GALERIE VIE 丸の内店) ブラウンタイトスカート 17,000円+税/ジャーナル スタンダード レサージュ(ジャーナル スタンダード レサージュ 青山店) トートバッグ 5,900円+税/メゾン ベンガル(ル タロン プリュ 有楽町マルイ店) スリッポンパンプス 12,900円+税/A de Vivre 2色のうち、より濃い色を細身ボトムで採用して、腰下の細見えを意識。冷静なブルーとあたたかみのあるブラウンの、相反する色合わせで抑揚のあるスタイリングに。ブラウンバンドカラーシャツ 16,000円+税/ユナイテッドアローズ(ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店) ショートパンツ 43,000円+税/BAUME(クルーズ) バッグ 2,800円+税/KELTY(アリガインターナショナル) ブラウンパンプス 44,000円+税/ネブローニ(フラッパーズ) カーキのようなくすみグリーン&ブラウンの、安心感のあるアースカラー配色。おかげで肌感の強いハーフパンツも、肩ひじ張らずとり込める。目にとまる色も上品にとり込める女性らしく穏やかなムードをつくる深い暖色。1点で花を添えてくれる色のため、彩度をおさえた軸色と合わせて、落ち着いたたたずまいに。オレンジバックオープンボディスーツ 15,000円+税/ラム・シェ、ブラウンハンドバッグ 85,000円+税/ストラスベリー(ともにブランドニュース) グリーンスリットパンツ 19,000円+税/JET NEW YORK(JET 東京ミッドタウン店) 頭に巻いたスカーフ 16,000円+税/マニプリ(フラッパーズ) スエードパンプス 23,000円+税/ファビオ ルスコーニ(ファビオ ルスコーニ 大阪ルクア イーレ店) オレンジ×グリーンの夏らしいビタミンカラーどうしは、トーンを下げて大人っぽく。濃いオレンジのぬくもりのある色みで、メンズライクなグリーンをさらに品格のある面持ちへシフト。イエローバンドカラーシャツ 11,000円+税/ビューティ&ユース(ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ 渋谷公園通り店) プリーツロングスカート 34,000円+税/ADAWAS(ショールーム セッション) 黒巾着バッグ 9,000円+税/ジャミレイ(アーバンリサーチ ロッソ グランフロント大阪店) 黒ミュール 5,900円+税/RANDA 黒に近いあせたグレーとなら、イエロー系とのスパイシーな色を合わせてもどこかマイルド。上下ともゆったりとしたシルエットを選び、エッジィな配色をよりリラックス。ブルーシルケットTシャツ 6,000円+税/RIM.ARK(バロックジャパンリミテッド) ピンクリネンフレアスカート 9,500円+税/JET LOS ANGELES(JET 東京ミッドタウン店) グレートートバッグ 26,364円+税/COS(COS 銀座店) PVCミュール 20,000円+税/TSURU by Mariko Oikawa LADYなピンクとハンサムなブルー。真逆のテイストや色も、くすんだ色調のおかげでテクニックなしでまとまる。Iラインスカートのコンパクトなフォルムでいっそう整った着こなしに。ブラウンニットタンク 5,000円+税/ジャーナル スタンダード レリューム(ジャーナルスタンダード レリューム ルミネ新宿店) 赤テーパードパンツ 29,000円+税/Theory luxe(リンク・セオリー・ジャパン) サングラス 38,000円+税/ayame(アヤメ) 手に持ったストール 28,000円+税/ebure ショルダーバッグ 15,800円+税/YAHKI(ショールーム セッション) ブラウンメッシュパンプス 6,400円+税/RANDA ブラウン&こっくりした赤の、重厚感のあるカラーリングが涼しげな装いをクラスアップ。ブラウン系でまとめず、つかず離れずな色みの深い赤だからこそ感度も高まる。