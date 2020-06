ダニエル・ラドクリフが主演を務める映画『プリズン・エスケープ 脱出への10の鍵』が9月18日(金)より公開される。

前代未聞の脱獄計画に挑んだ男たちの実話スリラー。本作で実在する政治脱獄犯ティム・ジェンキンという難役を見事に演じきったダニエル・ラドクリフは、「ハリー・ポッター」のイメージを払拭するかのように、武器を“杖”から“鍵”に変えて、新たな境地を開拓。共演にダニエル・ウェバー、イアン・ハート、ネイサン・ペイジらが名を連ねる。

解禁となった日本版ポスターは、主人公ティム・ジェンキン演じるダニエル・ラドクリフが、凛々しい顔つきで、コピーにも書かれている「木鍵」を持ち、脱獄への強い意志が感じられ、一方ティムの相棒を演じるダニエル・ウェバーの遠く見つめる表情からは、脱獄後の未来・希望を感じられる。また、下部には格子上の鉄の扉の奥に不気味に看守たちの姿と、全体的に青黒みかかったトーンからは、脱獄の困難さと、スリリングな展開が期待される。

映画『プリズン・エスケープ 脱出への10の鍵』は9月18日(金)よりシネマート新宿、ユナイテッド・シネマ豊洲ほか全国順次公開

(C)2019 ESCAPE FP HOLDINGS PTY LTD, ESCAPE FROM PRETORIA LIMITED AND MEP CAPITAL, LP

