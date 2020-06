新たなコスチュームで迎え撃つ！『SUPERGIRL／スーパーガール＜フィフス・シーズン＞』リリース決定！

DCコミックスのキュートなヒロイン、スーパーガールが活躍する人気シリーズ『SUPERGIRL/スーパーガール』。そのシーズン5のブルーレイ&DVDリリースが決定した。



『SUPERGIRL』は、『ARROW/アロー』『THE FLASH/フラッシュ』『レジェンド・オブ・トゥモロー』と並び、米CWで放送されているDCコミックス原作ドラマ。

故郷のクリプトン星が崩壊し、いとこであるカル=エル(スーパーマン)を追って地球に降り立ったカーラ・ゾー=エル。表向きはカーラ・ダンバースとして企業で働き、裏ではスーパーガールとしてナショナル・シティを守ってきた。

カーラはキャットコー・メディアで記者として働きながら、ナショナル・シティ、そして地球を邪悪な敵から守ることを使命とする政府の秘密機関、DEOでも働いている。人間関係や、記者としてのキャリアの前に立ちはだかる困難に悪戦苦闘しながら、スーパーガールとして地球を守るカーラだが、シーズン5でキャットコー・メディアのオーナーが代わったことを知り驚く。そして新オーナーは花形記者を連れて来ていた。新たなカップルが誕生し、始まったばかりの関係を模索する一方で、ジョンのもとを意外な客が訪れる――。

第9話はクロスオーバー第4弾のパート1。驚天動地の「クライシス・オン・インフィニット・アース」のクロスオーバーはこのエピソードで幕を開ける。

また、第17話はスーパーガール役メリッサ・ブノワが監督デビューを飾る記念すべきエピソード。初監督にあたり第1話のコンセプト・ミーティングに出席したり、他のエピソード監督の見習いにつくなど、メリッサが精力的に作品作りにかかわってきたことも伝えられている。

ジェームズ・オルセン役のメカッド・ブルックス、異星人マーシャン・マンハンター/ジョン・ジョーンズ役のデヴィッド・ヘアウッド、レナ・ルーサー役のケイティー・マクグラス、ブレイニアック5役のジェシー・ラス、ニア・ナル/ドリーマー役のニコール・メインズといったレギュラーメンバーが出演。また今シリーズでは、ケリー・オルセン役のアジー・テスファイ、ミス・テシュマッカー役のアンドレア・ブルックス、アンドレア・ロハス役のジュリー・ゴンザロ、ウィリアム・デイ役のスタズ・ナイールが新レギュラーとして加入。前シーズンに出演していなかったウィン・ショット役のジェレミー・ジョーダンが今シーズンでカムバックを果たす。



シーズン6への更新も決まり、新たなコスチュームで心機一転、仲間と力を合わせて来たる脅威に立ち向かう『SUPERGIRL/スーパーガール<フィフス・シーズン>』。一人の女性としてますますパワーアップするスーパーガールに注目したい。



『SUPERGIRL/スーパーガール<フィフス・シーズン>』商品情報

<デジタル>

先行配信中

<レンタル>

8月5日(水)DVDレンタル開始 Vol.1〜5..

10月7日(水)デジタルレンタル配信開始

11月18日(水)DVD レンタル開始(Vol.6〜10)

<セル>

12月9日(水)ブルーレイ・DVD 発売

・ブルーレイ コンプリート・ボックス 19,000円(税込)

・DVD コンプリート・ボックス 16,000円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:『SUPERGIRL/スーパーガール』©2020 Warner Bros. Entertainment Inc. SUPERGIRL™ and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics.