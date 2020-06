『S.W.A.T.』と『クリミナル・マインド』の違いとは？小澤征悦が語る

大人気アクションドラマの最新シーズン、『S.W.A.T.』シーズン3がスーパー!ドラマにて6月26日(金)より独占日本初放送となるのに先駆けて、6月21日(日)に第13話「液体らしく」が先行放送される。東京でロケを行ったことで話題の同エピソードに出演したした小澤征悦、福島リラのインタビュー動画をお届けしよう。



「液体らしく」のストーリーは、S.W.A.T.チームのホンドーたちがロサンゼルスでヤクザのキムラを確保するところから始まる。ホンドーはディーコン、タン、ヒックスとともに犯人を警視庁へ引き渡すために来日。しかし護送途中でキムラが逃走してしまい、チームは警視庁の責任者ヨシダや特殊部隊とともに逃走に協力した人物を探しながらキムラを追跡することになり...。

東京の様々な観光スポットで撮影された第13話でゲストを務めた小澤と福島リラ。小澤は日本の警察の情報提供者・サトウを、福島は事件の鍵を握る人気女性レスラー・リオをそれぞれ演じる。すでに海外ドラマ出演経験のある二人は、流暢な英語でインタビューに応じてくれた。

「アメリカで人気のドラマを日本で撮影することは、とてもワクワクする。特に東京は観光できるところがたくさんあるから」と興奮気味に語るのは福島。『ARROW/アロー』『ゲーム・オブ・スローンズ』といった大人気ドラマに出演したことのある彼女でも、今回の撮影は特別だったようだ。

かつて日本を舞台にした『クリミナル・マインド 国際捜査班』に出演していた小澤も、その時の実際の撮影場所はロスだったため、本当に日本で同国を舞台にしたエピソードを撮影することには特別な感情を抱いた模様。「このような海外ドラマを東京で撮影するのは初めてで、少し変な感じだった。日本にいるのに、撮影に入った瞬間、アメリカにいるような感覚になった。とてもユニークで興味深い状況で、その中にいられたのはとても嬉しい」とニッコリ。また、『S.W.A.T.』キャストとの共演について聞かれると、「シーズン1を見ていたから夢のようだった。ホンドーが自分の目の前に立っていて、一緒にセリフの掛け合いができて、すごく興奮した」と、言葉では言い表せないほどの喜びを体験したことを打ち明けている。

ホンドー役のシェマー・ムーア、ディーコン役のジェイ・ハリントン、タン役のデヴィッド・リム、ヒックス役のパトリック・セント・エスプリトが来日し、2019年11月に撮影された「液体らしく」。撮影は、東京都庁や増上寺、渋谷のスクランブル交差点や新宿のロボットレストラン、上野のアメ屋横丁で行われた。主演のシェマーもキャリア初の東京ロケを満喫したようで、「東京の街なかをS.W.A.T.チームが駆け回っているのを見られるのは最高、ただただ最高!」と語っている。

シリーズで初めて東京で撮影され、小澤や福島ら日本人キャストにも注目の『S.W.A.T.』シーズン3第13話「液体らしく」は、スーパー!ドラマTVにて6月21日(日)21:00より先行放送。シーズン3の本放送は6月26日(金)22:00よりスタート。また、6月25日(木)17:00までの期間限定で、第1話「空からの脅威」がスーパー!ドラマTVのhttps://www.superdramatv.com/lineup/SN0000001541.html)内で先行無料公開中だ。(海外ドラマNAVI)

『S.W.A.T.』シーズン3第13話「液体らしく」

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.