【今週スタートの海外ドラマ】『S.W.A.T.』『レジデント』、ジェシカ・アルバ主演作など注目作が目白押し

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(6月15日〜)は、『S.W.A.T.』の注目の東京エピソードが先行放送する他、『ダーク・エンジェル』以来となるジェシカ・アルバ主演作、人気シリーズの新シーズンがスタート。お見逃しなく!

6月15日(月)から6月21日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

6月15日(月)

■23:00〜『ザ・シューター/極大射程』シーズン2(AXN)

天才スナイパー、ボブ・リー・スワガーの孤高の戦いを描くサスペンス・アクションドラマのシーズン2。ウクライナ大統領の殺害疑惑が晴れてから1年後、スワガー(ライアン・フィリップ)は家族とともに再び静かな暮らしを取り戻していた。しかし、かつての戦友の授賞式に参加するため妻のジュリーと共にドイツを訪れたところ、突如武装集団に襲撃され、多くの犠牲者が出てしまう。スワガーは再び戦いの渦中へ。そしてそこには、スワガーの海兵隊時代の宿敵がいた...。

6月17日(水)

■23:00〜『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン3(FOXチャンネル)

現代医療の問題点や腐敗に切り込む野心的な内容が話題の医療ドラマの最新シーズンがレギュラー放送スタート。前シーズン、医療系複合企業に事実上の経営権が奪われてしまったチャステイン・パーク記念病院。医師たちは新しいやり方に翻弄されていた。そんな中、脳神経外科センターの建設中にガス爆発が起き、コンラッド(マット・ズークリー)は危険な状況に...。

6月18日(木)

■『ザ・オーダー 暗黒の世界』シーズン2(Netflix)

死んだ母親の仇を討つため、大学内の秘密結社に入団したジャック(ジェイク・マンリー)だが、そこでは人狼と黒魔術師の凄まじい戦いが行われていることを知る。新シーズンでは、善と悪の境界がこれまで以上にあいまいに...。セント・クリストファー騎士団は、盗まれた記憶を取り戻すために奮闘し、報復に出る。

6月19日(金)

■『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』(U-NEXT)

『ダーク・エンジェル』以来となる、18年ぶりにドラマ主演するジェシカ・アルバが、1995年に公開された映画『バッドボーイズ』のドラマ版に挑む痛快バディ・クライムアクションドラマ。映画の世界観はそのままに、女刑事コンビの活躍を描く。相棒役には『バッドボーイズ2バッド』でマイク(ウィル・スミス)の恋人、シドニー・バーネットを演じたガブリエル・ユニオンが同役で続投。





■『The Sinner −隠された理由−:ジェイミー』(Netflix)

人気の犯罪サスペンスドラマ『The Sinner』のシーズン3。新シーズンでは『ホワイトカラー』のマット・ボマーが出演する。凄惨な車の衝突事故の捜査を始めたハリー・アンブローズ刑事(ビル・プルマン)は、自身の刑事人生で最も複雑かつ危険な事件に巻き込まれていく―。





■『ザ・ポリティシャン』シーズン2(Netflix)

『Glee/グリー』の政治版という呼び名も高い、ベン・プラット、グウィネス・パルトローら出演のコメディドラマ。シーズン2でペイトンはNY州議会上院議員選に出馬する。だが、裏切り、寝返り、3人婚など相変わらずの泥仕合だらけ!





■『ビューティフル・シングス:人生にボサノヴァを』シーズン2(Netflix)

女の社会的自立がまだ夢物語だった1950年代。夫に逃げられたマリアは、悲しみをバネに立ち上がり、リオデジャネイロで一番のボサノヴァ・クラブを開くことを目標に奮闘する。





■23:00〜『ビカミング・ア・ゴッド』(スターチャンネル)

キルスティン・ダンスト主演×ジョージ・クルーニー製作総指揮のダークコメディ。最低賃金のウォーターパークで働くクリスタルは、いつか貧乏生活から抜け出したいと願っている。夫のトラヴィスも人生の成功を夢見てネットワークビジネス「FAM」に熱中しているが、まだ下層下級の会員。「FAM」の活動に反対するクリスタルだったが、とある事件をきっかけに自身もまた「FAM」と深く関わり始め、上級階級を目指すことに。

6月21日(日)

■21:00〜『S.W.A.T.』シーズン3(スーパー!ドラマTV)

『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーアが主演を務めるアクションドラマ。昨年12月に東京ロケが敢行された注目のエピソード第13話「液体らしく」が本放送に先駆けて先行放送。ホンドー、ディーコン、タン、ヒックスの4人がロサンゼルスでヤクザのキムラを確保し、警視庁へ引き渡すために来日。しかし移送途中でキムラが逃走してしまい、ホンドーたちは警視庁の責任者ヨシダや特殊部隊とともに逃走の協力者を探しながら犯人を追跡する。



