近所から聞こえてくる騒音に悩まされた経験は誰でもあるだろう。海外では、ある騒音が原因で恐ろしい殺人事件が発生した。海外ニュースサイト『Bluefield Daily Telegraph』および『SUN』は、アメリカ・ウェストバージニア州に住む男が、ニワトリの鳴き声に腹を立て、その所有者の男性を殺害して逮捕されたと5月20日までに報じた。記事によると、47歳の男は、近所に住む72歳の男性が飼っているニワトリの鳴き声がうるさいと日頃から悩んでいたという。5月17日もまたニワトリが鳴き声を上げたため、男性の敷地に侵入。男性の飼っているニワトリを絞め殺した。この時に玄関先に出てきた男性と言い合いになったようだ。口論の最中、男は男性の頭を両手でつかみ、両目を親指で突き刺して、男性を殺害したという。男は、絞め殺したニワトリを手に帰宅。男の息子に、ニワトリを処分するよう伝えたという。 >>自宅で泥酔した女性、8階の物干し竿に引っ掛かり宙吊りに 隣人の行動に「素晴らしい」の声<< ​​​しばらくして、別件で男性の家を訪れた医療関係者が、玄関先で倒れている男性を発見。警察に通報したという。救急車も到着したが、その場で男性の死亡が確認されたという。担当した警察によると、男性は両目からの出血以外、目立つ外傷は見当たらなかったそうだ。男性の健康状態は報じられていないが、末期がんを患っていたとの情報もあり、死因については現在も調査中だという。男性の遺体発見後、警察の捜査線上に容疑者として浮上したのは、近所に住む男だ。警察は男の自宅を訪ねて事情を聴いたところ、男は男性殺害をあっさり認めたという。男はその場で逮捕され、第二級殺人罪で起訴される見込みだという。男は殺害の動機を、男性との騒音トラブルと言及しつつ、「ルシファー(悪魔の一種)が私にやらせたことだ」などとも発言。精神鑑定も行う予定だという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「生活音で恨みを買って目潰しされるのか。恐ろし過ぎる」「殺すにしても目を潰すなんて常軌を逸している。男は精神的に問題があった?」「ニワトリの鳴き声は確かにうるさいが、生き物は殺したくても殺せない。やはり男は残酷だ」「男は薬やってたな」「殺された男性の対応も良くなかった? 騒音対策をしておけば、男性は死なずに済んだ」「私も音には気を付けよう」など様々な声が上がった。海外でも度々近所トラブルによる事件は発生するが、土地が狭く建物が密集しがちな日本では、生活音など「身近な音」による騒音トラブルが事件に発展するケースが少なくない。直近では、岐阜県のアパートで発生した隣人刺殺事件がメディアを賑わせている。2019年1月、岐阜県大垣市のアパートに住む男性を包丁で刺し殺した疑いで、男性の隣の部屋に住んでいた男を逮捕したと各社が報じた。各社の報道によると、2019年1月6日午前2時半頃、32歳の男は、隣の部屋に住んでいた当時55歳の男性の部屋に、壊れていた窓から侵入。寝ていた男性の首や背中などを、自宅から持ち込んだ包丁で突き刺して殺害した。男は犯行後、自ら警察に通報して自首したという。男は日頃から男性の出す生活音にストレスを感じており、「男性はわざと騒音を出していた」と思い込んだ末の犯行だったようだ。警察は殺人罪で男を起訴。2020年6月10日に開かれた裁判では、男に懲役12年の実刑判決が言い渡されたという。音の感じ方は個人差が大きく、トラブルに発展しやすい問題だ。うるさいと感じた者と、その音を発した者が、両者ともに相手を尊重し、思いやりをもって対応していれば、結果は違ったのかもしれない。