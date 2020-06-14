WWDC 2020で新型iMac、動く絵文字が発表か？
日本時間の6月23日午前2時からAppleの世界開発者会議（WWDC 2020）のオンライン開催が予定されていますが、iOS開発者が未発表のiMacのものとみられるアイコンを発見したため、同イベントで新型iMacが発表される可能性が高まりました。
フォルダにはMacと明記
iOS開発者のあおいカニ（@blue_kanikama）氏は、Macのライブラリフォルダの中に新型iMacのものとみられるアイコン画像を見つけました。
#iMac #WWDC #appleinternal https://t.co/pmaklEJHWY pic.twitter.com/7UnKjhmUID
— あおいカニ #appleinternal #WWDC (@blue_kanikama) June 13, 2020
ツイートに対するコメントには、「iMac確定とは言えない」との意見がありますが、あおいカニ氏は「フォルダにMacと明記されているのでほぼ確定」とコメントしています。
フォルダ的にディスプレイではない事、Macと明記されていたのでほぼiMac確定かと……
— あおいカニ #appleinternal #WWDC (@blue_kanikama) June 13, 2020
リーク情報で知られるソニー・ディクソン（@SonnyDickson）氏によれば、WWDCで発表される新型iMacはApple Pro Display XDRと似た狭いベゼルを採用しており、T2セキュリティチップ、AMDの「Navi GPU」を搭載するとのことです。
New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020
アニ文字ではない「動く絵文字」も登場する？
前述のあおいカニ氏は、アニ文字ではない「Animation Emoji（アニメーション絵文字）」の画像が含まれたフォルダも発見しており、動く絵文字が近く登場する可能性を示唆しています。
Animation Emoji(Not Animoji) pic.twitter.com/ntuD4eoSPI
— あおいカニ #appleinternal #WWDC (@blue_kanikama) June 13, 2020
画像を見る限り、Appleの動く絵文字はSkypeのエモーティコンに似たものになると推測されます。
Source:あおいカニ/Twitter [1], [2], Cult of Mac
Photo:Skype
(lexi)