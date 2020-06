日本時間の6月23日午前2時からAppleの世界開発者会議(WWDC 2020)のオンライン開催が予定されていますが、iOS開発者が未発表のiMacのものとみられるアイコンを発見したため、同イベントで新型iMacが発表される可能性が高まりました。

iOS開発者のあおいカニ(@blue_kanikama)氏は、Macのライブラリフォルダの中に新型iMacのものとみられるアイコン画像を見つけました。







ツイートに対するコメントには、「iMac確定とは言えない」との意見がありますが、あおいカニ氏は「フォルダにMacと明記されているのでほぼ確定」とコメントしています。







リーク情報で知られるソニー・ディクソン(@SonnyDickson)氏によれば、WWDCで発表される新型iMacはApple Pro Display XDRと似た狭いベゼルを採用しており、T2セキュリティチップ、AMDの「Navi GPU」を搭載するとのことです。



New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020