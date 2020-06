ジョニー・デップ製作による、英国のロックバンド「ザ・ポーグス」のフロントマン、シェイン・マガウアンを被写体にしたドキュメンタリー映画の北米配給権を、マグノリア・ピクチャーズが獲得したと、Deadlineが報じている。

『クロック・オブ・ゴールド:ア・フュー・ラウンズ・ウィズ・シェイン・マガウアン(原題)/ Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan』は、『LONDON CALLING/ザ・ライフ・オブ・ジョー・ストラマー』『セックス・ピストルズ 勝手にやったぜ!』のジュリアン・テンプルがメガホンを取り、テンプル監督の制作会社ナイトレート・フィルムズを通して、デップの制作会社インフィニタム・ニヒルと共に製作も担当。

同作は、今年の2月にベルリン国際映画祭併設の映画見本市、ヨーロピアン・フィルム・マーケットに出品。マグノリア・ピクチャーズが配給権を獲得し、今年後半期の公開を予定している。 (細木信宏/Nobuhiro Hosoki)