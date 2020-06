『スタトレ』『フレンズ』の世界へ旅をする『レジェンド・オブ・トゥモロー＜フィフス・シーズン＞』リリース決定

DCの人気ドラマ『ARROW/アロー』や『THE FLASH/フラッシュ』でおなじみのヒーロー&ヴィランが夢の競演を果たす『レジェンド・オブ・トゥモロー』。そのシーズン5のブルーレイ&DVDリリースが決定した。



アローやフラッシュの仲間、あるいは敵として登場してきたはみ出し者のキャラクターたちが史上最凶の敵に挑むためチームを組み、時空を超えた冒険に出る本作。異常事態や不測の事態、そして歴史を変えてしまう恐れのあるもの全てから時間の流れを守るために、時に戦い、時に語り、時に歌う。DCのヒーロードラマを次々とヒットさせてきたグレッグ・バーランティが製作総指揮を務めている。

今シーズン、レジェンドたちは歌とエンターテイメントの力で世界を救った後、有名人となる。愛すべき敗者からトップスターへ変わったことに戸惑いを覚える者もいるが、その一方で、名声を得て調子に乗る者もいる。自分たちのドキュメンタリー制作の話が決まり、本来の任務からレジェンドたちの意識が離れていく中、地獄ではアストラ・ローグが力を手に入れるため、歴史上最も有名な悪党たちを解放する。それにより、レジェンドたちは名声を失い、復活した悪党たちが時間を混乱させるのを止めるべきか否かの選択を迫られる...。そんななか、ラスプーチンは棺から飛び出して不死の皇帝になろうと企み、マリー・アントワネット(と彼女の首)は、フランス革命を終わりなき死のパーティーへ変えようとしていた――。



今シーズンの第1話はクロスオーバー第4弾のパート5。驚天動地の「クライシス・オン・インフィニット・アース」のクロスオーバーがこのエピソードで結末を迎える。また第14話は、飛行艇ウェーブライダーに乗って時空を超えるチームが、映画やドラマでおなじみの『スター・トレック』や、英時代劇ドラマ『ダウントン・アビー』『フレンズ』などの世界へ迷い込む。公開された『レジェンド・オブ・トゥモロー』注目のシーズンだ。

『レジェンド・オブ・トゥモロー<フィフス・シーズン>』商品情報

<デジタル>

先行配信中



<レンタル>

11月6日(金)デジタルレンタル配信開始

11月6日(金)DVDレンタル開始 Vol.1〜8

<セル>

11月6日(金)ブルーレイ・DVD 発売

・ブルーレイ コンプリート・ボックス 14,000円(税込)

・DVD コンプリート・ボックス 11,000円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:『レジェンド・オブ・トゥモロー<フィフス・シーズン>』©2020 Warner Bros. Entertainment Inc. DC’S LEGENDS OF TOMORROW™ and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics.