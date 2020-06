01

細身なのに「動きやすく心地いい」

EASY, COMFORTABLE

女性らしいシルエットなのに足さばきがよく歩きやすい

ラクして美脚に見せられる人気No.1のパンツ

毎夏定番の涼しいパンツはストレッチ性も高くて快適

02

フィットしつつも「体の線はひろわない」

ATTRACTIVE SHAPE

縦落ち感をきわ立てる深いネイビーとサテンの光沢

旬のカラーで製作する毎年大好評の美脚パンツ

ボディラインが整う厚みのあるエコスエード

03

「気になるところを包み込む」ハイウエスト

RELAXED, SLIM

リピーターが多数いる着やせ効果抜群のデニム

ほどよく視線を分散できるすそ広がりのシガレットパンツ

余裕のあるウエストラインと後ろゴムで締めつけ感ゼロ

04

「低身長でも脚長効果」

LONG & LEAN, TONED

自由にはき位置を調整できるウエストゴム&ひもの仕様

身長やインナーに合わせて短くできるサスペンダー

白地に映える黒ステッチがのっぺり感をセーブ

縦落ち感のある Iラインボトムの中でも、あらゆる要望に応じ、理想のスタイルへと近づきやすい名品をリサーチ。スタイリスト・出口奈津子さんと担当編集が試着をくり返して選んだ12着を、プレスの証言とともにご紹介。WANTONにも最適な品のよさを持ちつつ、ストレッチが効いているなど見た目以上に機能的な3着をピックアップ。締めつけによるストレスを感じにくい素材選びを指南。Waist rubber / Jersey / StretchingSLOANE黒ニットスカート 24,000円+税/SLOANE デニムジャケット 16,800円+税/リー×ビーミング by ビームス(ビーミング ライフストア by ビームス コクーンシティ店) レースブラウス 22,000円+税/エトレトウキョウ ショルダーバッグ 45,000円+税/ミチノ(プレッド PR) 黒シューズ 6,400円+税/RANDA体のラインに合うように、編み目を増減しながら丁寧に編み立てたスカートは伸縮性抜群。裏地はポリエステルなので、足にまとわりつきにくいのも特徴。(プレス・森内敏子さん)生地がやわらかくIラインなのに本当に動きやすい! やさしい肌あたりも気に入りました。適度な厚みで、下着が透ける心配もナシ(出口さん)AKTEピンクパンツ 13,000円+税/AKTE CPOジャケット 27,000円+税/エリオポール(エリオポール代官山) タンクトップ 7,900円+税/ROSE BUD 眼鏡 18,000円+税/ロンシャン(マーションジャパン) シューズ 44,000円+税/ネブローニ(アクアガール渋谷) ルーズなジャケットをはおるなら、インナーはタックINして緩急を。ジャージー素材を使った、リラクシーなはき心地が魅力。太すぎず細すぎないシルエットに、ピンタックをほどこしてIラインを強化しました。(プレス兼デザイナー・中聡子さん)立体的なタックのおかげで、縦ラインが強調される。ジャージーでこんなに美脚がかなうとは驚き! バックウエストがゴムなのも理想的。 (編集N)Theoryネイビーパンツ 28,000円+税/Theory(リンク・セオリー・ジャパン) シャツ 18,000円+税/ガリャルダガランテ ネイビー(ガリャルダガランテ 表参道店) ピアス 5,000円+税/TODAYFUL(LIFEs 代官山店) ストラップつきバッグ 15,000円+税/ル・ベルニ(キャセリーニ) シューズ 13,800円+税/レメ(ル タロン プリュ 有楽町マルイ店) 白&Vカットの靴で抜け感を追加。リネンにレーヨンとポリウレタンを混紡し、高いストレッチ性を実現。はき心地のよさに加えて、ひざ下が細身の女性らしいシルエットにも自信アリ。(プレス・比護つばささん)かなりストレッチが効いているので、細身だけれどノンストレス。暑い日も快適に過ごせそうなシャリ感のある素材もありがたい!(編集N)WANTお尻や太もものラインが出やすいナローなIラインは、ハリやとろみ素材など、ほどよく存在感のある質感選びも重要に。肌に張りつかないものなら、全方位どこから見ても美シルエット。Satin / Center press / SuedeCASA FLINEサテンスカート 19,000円+税/CASA FLINE(CASA FLINE表参道本店) ロングTシャツ 14,000円+税/RHC(RHC ロンハーマン) ショルダーバッグ 64,000円+税/A.P.C.(アー・ペー・セー カスタマーサービス) サンダル 17,000円+税/イエナ(メゾン イエナ) 濃色のロングボトムには、肌感のあるサンダルを。すっきりとしたヒップや縦に流れるラインが、スタイルUPを実現。すその長さに若干の前後差をつけているので、動いたときにも立体感があってキレイです。(プレス・豊田夏美さん)形はゆるめなのに、落ち感があるからすっきり見える。脚線が響きにくい台形シルエットなら、サテン地も色っぽくなりすぎない。(出口さん)IENAグレーパンツ 12,000円+税/イエナ(メゾン イエナ) カットソー 12,000円+税/ティッカ シルバーバングル 30,240円+税/ニナ・エ・ジュール(SHOWROOM 233) バッグ 18,000円+税/ダブルスタンダードクロージング(フィルム) スニーカー 7,000円+税/コンバース(コンバースインフォメーションセンター)先細りすぎない形と肌にくっつかないドライな生地感により、体の線をひろいにくい。前後に入れたセンタープレスが、脚をほっそり見せてくれます。(プレス・長谷川真美さん)生地にハリがあり、スニーカー合わせでも品よく着られる。センタープレスが前後に入っているので、後ろ姿ものっぺり見えません。(出口さん)GALLARDAGALANTEオレンジエコスエードスカート 16,000円+税/ガリャルダガランテ ネイビー(ガリャルダガランテ 表参道店) シースルーシャツ 14,000円+税/スピック&スパン(スピック&スパン ルミネ新宿店) カットソー 8,800円+税/CASA FLINE(CASA FLINE 表参道本店) ピアス 16,000円+税/ニナ・エ・ジュール(SHOWROOM 233) サンダル 30,000円+税/リーガル(リーガル コーポレーション)なめらかな質感のエコスエードを使用。センターラインの切り替えとスリットが、淡いトーンによくある間のび感を払拭。すっきりとした形で細見えがかなう。(プレス・橋本実奈さん)適度に厚みがあるから、体型も下着のラインもひろいにくくて安心。スエードの風合いを生かした、まろやかなオレンジの発色も絶妙。(編集N)WANT脚がほっそり&長く見えるハイウエスト。ただし、選びによっては”おなかぽっこり”が気になることも。ウエスト部分の生地が厚く、目くらまし効果を実感した3着をセレクト。Thick / Plain / TuckN.O.R.C by the line切りっぱなしデニムパンツ 16,000円+税/N.O.R.C by the line(N.O.R.C) ジャケット 18,000円+税/スピック&スパン(スピック&スパン ルミネ新宿店) Tシャツ 11,000円+税/イズム(シティショップ) ピアス 6,000円+税/TODAYFUL(LIFEs 代官山店) バッグ 37,000円+税/VASIC(TOMORROWLAND) シューズ 15,000円+税/ルージュ・ヴィフ(ルージュ・ヴィフ ラクレ ルミネ新宿店)ウエストのやや上から、ヒップまわりまでしっかりとホールド。トップスをINして着ても、ウエストラインがキレイに見えます。太もものラインはゆるめに設計。(プレス・保住紀子さん)おなかとお尻を抱え込むようなホールド感があり、前も後ろもすっきりする気が。ニュアンスのある色みも、のっぺり見えなくていい。(編集N)Mila Owenセンタープレスパンツ 8,300円+税/ミラ オーウェン ブラウス 12,000円+税/AKTE ネックレス 39,000円+税/ニナ・エ・ジュール(CASA FLINE 表参道本店) バッグ 22,000円+税/アルテサーノ(アマン) サンダル 24,000円+税/ガリャルダガランテ(ガリャルダガランテ 表参道店) 分量のあるブラウスを合わせて目線UP。太めのウエストバンドが、気になるおなかをフラットに見せてくれます。すっきりとしたデザインのため、トップスをOUTで着ても、腰まわりがもたつきません。(プレス・椿 萌さん)適度にハリのある生地で、フィット感がありながらおなかのラインはひろいにくい。足首がのぞくクロップト丈で全体的に軽く見える。(出口さん)MAISON SPECIAL黒タックセンタープレスパンツ 14,800円+税/メゾン スペシャル 肩がけした黒シャツ 14,000円+税/GENE HEAVENS(ROSE BUD) ボーダータンクトップ 10,000円+税/リノ(グッドスタンディング) サングラス 47,000円+税/アイヴァン 7285(アイヴァン 7285 トウキョウ) サンダル 37,000円+税/KATIM直線的な2本のタックが美脚に見せるだけでなく、ウエストまわりの厚みもカバー。横からもキレイに見えるようにパターンを計算しています。 (プレス・ペトローワ マリヤさん)おなかまわりにゆとりがあって、とにかくラク。細身でかっちり見えるのに、実はバックウエストがゴムっていうところにも惹かれる。(出口さん)WANT身長が高くなくても、ルーズな印象を与えず抜けをキープできる「あるとないとでは違う」親切なデザインにしぼり込み。157cmの編集Nも試し、スタイルUPが目に見えた3着をご紹介。Side slit / Suspender / Carrot shapeRouge vif黒サテンパンツ 15,000円+税/ルージュ・ヴィフ(ルージュ・ヴィフ ラクレ ルミネ新宿店) ベージュシャツ 22,000円+税/イエナ ラ ブークル 黒ベルト 16,000円+税/メゾン ボワネ(エリオポール代官山) クリアバッグ 34,000円+税/ウェルデン(フラッパーズ) 黒フラットシューズ 6,900円+税/RANDAサイドにスリットが入っているため、足首がちらりとのぞき、さりげなくきゃしゃ感を強調できる。低身長でも下半身を軽やかに見せられるデザインです。(プレス・山岸真帆さん)ほのかな光沢が、暗色パンツの重厚感をセーブ。ウエスト幅はひもで調節でき、靴がフラットかヒールかで丈感を変えられる配慮も魅力。(編集N)ROSE BUDサスペンダースカート 9,800円+税/ROSE BUD トップス 16,000円+税/アンスクリア(メゾン イエナ) スカーフ 10,800円+税/TODAYFUL(LIFEs 代官山店) サンダル 37,000円+税/KATIM 淡いトーンを、鮮やかなスカーフと白のサンダルで引き締め。ストラップサンダルには、足首をほっそり見せる効果も。ハイウエスト&ストンと落ちる素材感により、身長154cmの私が着用してもつまって見えず好バランスでした! 足首をしっかり見せれば、着やせにつながる。(プレス・笹岡莉紗さん)きゃしゃなサスペンダーが目線を上へ促すから、低身長でも簡単にスタイルUPできますね。背の高さに応じて、長さを調整できるところも便利。(出口さん)SEA白デニムパンツ 28,000円+税/シー(エスストア) 小花柄シャツ 22,000円+税/バウム ウンド ヘルガーテン(エディット フォー ルル) ペールイエローショルダーバッグ 38,000円+税/MARGE SHERWOOD(TOMORROWLAND) ピンクパンプス 26,000円+税/TSURU by Mariko Oikawa根強い人気を誇るSEAの定番デニムをアップデート。股上が深く、ひざ下からすそへのテーパードラインが美しい自信作! 腰まわりにはゆとりがあります。(プレス・市原江理香さん)すそにかけて細くなる形のおかげで、低身長でもデニムがやぼったく見える心配ナシ。フィット感も絶妙で、後ろ姿もキレイに見えました!(編集N)