5月23日に死去した 女子プロレス ラーの 木村花 さん(享年22)の母で、元女子プロレスラーの木村響子さん(43)が13日、自身のツイッターを更新。海賊版の花さんTシャツについて注意を呼び掛けた。この日、花さんの姿が描かれたプリントTシャツの写真が添付された「I want this Hana Kimura shirt, love this shirt」といったツイートが響子さんへ寄せられた。響子さんは、この投稿を引用リツイート。そのうえで「これは海賊品です」とし、「著作権無視して許可なく違法に売られています」と注意喚起。「売らないでください」「買わないでください」「そっとしてください」とつづった。