ダイエットを必要としているのは人間だけではなく、肥満に悩む猫もいます。

ダイエットに成功した猫たちをご覧ください。

Cats That Went From Being Mega-Chonkers To Lean Floofs

1.



毛色以外は完全に別猫。

2.



保護した時は15kgだったブロンソン。現在は9kg。

3.



1年前に保護したビッグトニー。

4.



かつては肥満で汚れていて呼吸に問題のあった猫。今は純白の美猫に。

5.



耳が特徴のトミーボーイ。

6.



9kgから6kgに。

7.



数年で半分以下の体重に。

8.



幅が半分以下に。

9.



体重はもちろん、目付きもキリッ。

10.



保護施設にいたときは18kg。獣医さんの管理によってスマートになりました。



専門家によると、猫の体重減少の90%が食事による影響で、10%が運動による影響だとのこと。

肥満は猫の健康を害しやすいので、計画的な食事コントロールが大切だそうです。