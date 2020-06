人気アクションRPG「モンスターストライク」を原作とする劇場アニメ第3弾「モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け」のオンライン試写会の開催が決定した。本編のスペシャル編集版を前後編に分けて、YouTubeの「モンストアニメTV」チャンネルで6月13日午後7時(https://youtu.be/fE9DB2PkZaA)、14日午後7時(https://youtu.be/SB221UVO2Ew)の2夜連続で生配信する。参加費は無料で、配信後のアーカイブ公開は行われない。

オンライン試写会にはゲストが招かれ、同作のキーマンであるルシファー役の日笠陽子と、主題歌「英雄の歌」を歌うオーイシマサヨシらによるトークイベントも行われる。なお同試写会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、同作の公開が当初予定されていた6月から11月に延期されたことを受けての開催となる。

「モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け」は、16年公開の「モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ」、18年公開の「モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ」に続く、「モンスト」長編アニメーション映画の第3弾。配信アニメ「モンスターストライク エンド・オブ・ザ・ワールド」で、オラゴン(CV:福島潤)と5人のヒーローが天聖イェソドを打倒したことにより「ストライク・ワールド」は平和を取り戻した。だが、それもつかの間、イェソドとの最終決戦で手を取り合ったはずのヒーロー・ルシファーが襲いくる。仲間を失って絶望し、ストライク・ワールドを滅ぼすべく現れたルシファーが、かつてともに戦ったアーサー(水樹奈々)、ソロモン(内田真礼)らと激突する本予告も公開中。