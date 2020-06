フラッシュ消滅!?最大の危機が訪れる『THE FLASH / フラッシュ ＜シックス・シーズン＞』リリース日決定

大人気のDCスーパーヒーロードラマの最新シーズン、『THE FLASH / フラッシュ <シックス・シーズン>』がブルーレイ&DVDリリースとなる。バリー・アレン/フラッシュにシリーズ最大の危機が訪れることに...。

チーム・フラッシュは、依然としてセントラル・シティーのすべてが破壊されるかもしれないほどの最大の危機に直面していた。前シーズンで経験した大きな喪失からなんとか立ち直ろうとしていたバリーだが、過酷な未来を告げられる。また、あるキャラクターに思いもよらなかった新しい力が生まれる。

最新シーズンの第9話は、アローバースのキャラクターたちが一堂に会するメガ・クロスオーバー第4弾、『クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝』のうちの一話になっており、おなじみのアローやスーパーガールはもちろん、同じDCキャラクターだがこれまでクロスオーバーしたことがなかった人もサプライズで登場するのでお楽しみに!



■『THE FLASH / フラッシュ <シックス・シーズン>』商品情報

<セル>

コンプリート・ボックス...12月9日(水)発売

ブルーレイ...19,000円(税込)/DVD...16,000円(税込)

<レンタル>

DVD Vol.1〜5...9月16日(水)レンタル開始

DVD Vol.6〜10...11月18日(水)レンタル開始

<デジタル>

デジタルセル...先行配信中

デジタルレンタル...9月16日(水)配信開始

