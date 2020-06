■大胆かつ斬新なデザインに!

■『スパイダーマン』など28タイトルが公開

■SIEワールドワイド・スタジオおよびパートナー会社制作のPS5タイトル

■ソフトウェアメーカー各社のPS5タイトル

2020年の年末商戦期に発売を予定している「PlayStation5(PS5)」の本体デザインが公開され、PS5向けに登場する28本のゲームタイトルも発表された。日本時間6月12日(金)に開催されたソニー・インタラクティブエンタテインメントの映像イベントで、2トーンの色使いで、大胆かつ斬新な印象の本体デザインが初披露。また、Ultra HD Blu-rayディスクドライブを備えたスタンダードなモデルと、ディスクドライブがないデジタル・エディションの2種展開であることも明かされた。価格やさらなる詳細は後日発表予定。さらに本イベントでは、PS5による「未来のゲーム体験」を実現する新作タイトル28本も公開。PlayStation Studiosの独占タイトルからは、『Marvel’s Spider-Man Miles Morales』(Insomniac Games)、『グランツーリスモ7』(ポリフォニー・デジタル)、そして『Horizon Forbidden West』(Guerrilla Games)の映像が初お披露目。また、ソフトウェアメーカー各社からは、『NBA 2K21』(2K,Visual Concepts)、『バイオハザード ヴィレッジ』(Capcom)などの人気フランチャイズの新作に加え、『DEATHLOOP』(Bethesda)、『Project Athia』(Square Enix/Luminous Productions)をはじめとする完全新規タイトルと、インディーデベロッパー各社からも、『Stray』(Annapurna/Blue Twelve Studio)や『Bugsnax』(Young Horses)などが披露され、多彩なコンテンツが並んだ。『Astro’s Playroom』(JAPANスタジオ)『Demon’s Souls』(Bluepoint Games/JAPANスタジオ)『Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV)『グランツーリスモ7』(ポリフォニー・デジタル)『Horizon Forbidden West』(Guerrilla Games)『Marvel’s Spider-Man Miles Morales』(Insomniac Games)『Ratchet & Clank: Rift Apart』(Insomniac Games)『Returnal』(Housemarque/XDEV)『Sackboy A Big Adventure』(Sumo Digital / XDEV)『Bugsnax』(Young Horses)『DEATHLOOP』(Bethesda)『Ghostwire: Tokyo』(Bethesda)『Godfall』(Gearbox Publishing/Counterplay Games)『Goodbye Volcano High』(KO-OP)『Grand Theft Auto V 、GTAオンライン』(Rockstar Games)『ヒットマン3』(IO Interactive)『JETT : The Far Shore』(Superbrothers)『Kena:Bridge of the Spirits』(Ember Lab)『Little Devil Inside』(Neostream Interactive)『NBA 2K21』(2K, Visual Concepts)『Oddworld Soulstorm (Oddworld Inhabitants)『Pragmata』(Capcom)『Project Athia(仮)』(Square Enix/Luminous Productions)『バイオハザード ヴィレッジ』(Capcom)『Solar Ash』(Annapurna Interactive/Heart Machine)『Stray』(Annapurna/Blue Twelve Studio)『Tribes of Midgard』(Gearbox Publishing/Norsfell)『The Pathless』(Annapurna Interactive/Giant Squid)