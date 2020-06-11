¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¿·¸ø³«Æü¤¬·èÄê¡ªÁ°ºî¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¡¢¡È27»þ´Ö¤°¤é¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡É¤Î³«ºÅ¤â
±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÊÔ¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬7·î23Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
±Ç²è¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦¸ÅÂôÎÉÂÀ¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡£ºòÇ¯·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP ¥í¥Þ¥ó¥¹ÊÔ¡Ù¤â¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ29.7²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²èÂè2ÃÆ¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÊÔ¡Ù¤¬7·î23Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Èþ¤·¤¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¼çÌò¤Î¥À¡¼»Ò¤ËÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¼ã¤¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ü¥¯¤Á¤ã¤ó¤ËÅì½Ð¾»Âç¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¾®Æü¸þÊ¸À¤¡£3¿Í¤¬¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó¡á¿®ÍÑº¾µ½»Õ¤ËÊ±¤·¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤«¤éÂç¶â¤òñÙ¤·¼è¤ëÄË²÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÊÔ¡Ù¤Ç¡¢¥À¡¼»Ò¤é¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÁÀ¤¦¥ª¥µ¥«¥Ê¡Ê¡á¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Ë¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë°ìÂ²¡¦¥Õ¥¦²È¡£10Ãû±ß¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÇüÂç¤Ê¤ë°ä»º¤òÁÀ¤¤¡¢ÅÁÀâ¤ÎÅç¡È¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¡É¤Ç»Ë¾åºÇÂç¤Î¥³¥ó¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´Ø¿å½í¡¢¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢¼ÆÅÄ¶³Ê¼¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤âÃÝÆâ·ë»Ò¡¢»°±º½ÕÇÏ¡¢¹ËöÎÃ»Ò¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤é¼çÌòµéÇÐÍ¥¤¬Â³¡¹»²Àï¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼çÂê²Î¤âÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖOfficialÉ¦ÃËdism¡×¤¬Ã´Åö¡£¿·¶Ê¡ÖLaughter¡×¤òº£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¾¶Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
YouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÆ°²è¡Ö¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤ª¤á¤¶¤á¥Æ¥ì¥ÓÊÔ¡×¤Ë¤Æ¡¢¸ø³«Æü¤ò´Þ¤à½ÅÂç¾ðÊó¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤ÏMC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥À¡¼»Ò±é¤¸¤ëÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢¿¥ÅÄÍüº»¤¬½Ð±é¡£¾®¼ê¤À¤±¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP ¥í¥Þ¥ó¥¹ÊÔ¡Ù¤Î¡ÈÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡É¤¬·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸Þ½½Íò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óIG¡×¤Ë¼¡¤°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óMC¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¸Þ½½Íò±é¤¸¤ë¾®¼ê¿Ìé¤Ë¤«¤ï¤ê¡¢¥â¥Ê¥³±é¤¸¤ë¿¥ÅÄÍüº»¤¬¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è¡Ö»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤Î½¸¤¤¡Á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ²ñÊÔ¡Á¡×¤âÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°SNSÅù¤Ç¹ðÃÎÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢WEBÈÖÁÈ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óTV¡×¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¡£Twitter¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Âç´îÍø´ë²è¤ä¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬WEBÈÖÁÈ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP 27»þ´Ö¤°¤é¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£¥á¥¤¥óMC¤Ï¸Þ½½Íò±é¤¸¤ë¾®¼ê¿Ìé¤È¤Á¤ç¤ÓÉ¦±é¤¸¤ëÂíÀî±Ñ¼¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÊÔ¡Ù¤Ï7·î23Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2020¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É