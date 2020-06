シャーロック・ホームズに新たな相棒！あの殺人鬼を追う新シリーズが誕生

『シャーロック・ホームズの冒険』『SHERLOCK/シャーロック』『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』といったドラマ、ロバート・ダウニー・Jr主演の映画シリーズが世界で人気を博しているように、最も有名な探偵として知られるシャーロック・ホームズ。彼が同じく有名な殺人鬼を追う新シリーズが誕生した。米Varietyが伝えている。

18世紀後半から19世紀初めにかけて英国ロンドンを拠点に活躍したシャーロックは、今回、同時期のロンドンを実際に震撼させた連続殺人鬼、切り裂きジャックを追うことになる。娼婦たちを次々と手にかけた犯人が犯行現場に残した自分宛のメッセージを追ってロシア帝国に辿り着いたシャーロックは、現地で知り合った医師とともに謎解きに挑む...というストーリーだ。

Russia's Nurbek Egen on Putting a Fresh Spin on Old Tropes in 'Sherlock: The Russian Chronicles' June 9, 2020