娘のために購入した人形用のバスタブを、猫が利用するようになったそうです。

キュートな寝姿をご覧ください。

One of our kittens only sleeps in my daughters doll bathtub...



サイズがぴったり!

快適そうに横たわっています。

毛並みも良くて、このバスタブがとても似合っていますね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●キュート過ぎて変な声が出た。



●これは本日の一番かわいいやつだ。



↑もうこれで掲示板を閉じていい。もう終わり。これ以上良いのはない。



●心地よさそう。



●うちのバスタブよりナイスなんだけど。



●このセットはすごい。



●このバスタブまだ売ってる? うちの娘がきっと気に入る。



↑(投稿者)妻によるとこれはアメリカンガールの付属品でターゲット(アメリカの小売りチェーン)で買ったらしい。



↑これだね。



(Our Generation Deluxe Bath & Bubbles Tub Set with Sounds: Target)



●(投稿者)実際に眠っているところ。





↑あううううう。



↑猫のためにドールハウス丸ごと買ってあげて!



●あと1年くらいして大きな猫が、ここに入ろうとする写真を見るのが待てない。



↑「フィットしないけど入るニャ」



●猫のサイズが大きくなったらきっとがっかりするな。



気に入ってくれるかは猫によるので、猫用に購入するのはギャンブルですね。

こちらもどうぞ。

(猫が人形用ベッドに寝ると…「なんてかわいいんだ!」たまらない写真いろいろ)