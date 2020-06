さらばオリバー！『ARROW / アロー ＜ファイナル・シーズン＞』リリース日が決定

2012年秋に本国アメリカでスタートすると瞬く間に人気シリーズとなり、その後に『THE FLASH / フラッシュ』『SUPERGIRL / スーパーガール』『レジェンド・オブ・トゥモロー』といった作品が加わり"アローバース"と呼ばれる壮大な世界が生まれるきっかけを作った『ARROW / アロー』。近年のDCスーパーヒーロードラマの元祖である同作のファイナル・シーズンのブルーレイ&DVDリリース日が決定した。

8シーズン目となるこのファイナル・シーズンでは、劇的なクライマックスに向かって戦いが激しさを増す一方、オリバーはヒーローであることの真の意味を学ぶことになる...。

神のような存在であるモニターが現れ、オリバーは自らの命が犠牲になるかもしれないと知りつつも、家族、そしてチームから離れてかつてないほど困難な戦いに挑む。彼が守ろうとするのはスター・シティだけでなく、あらゆるものが存在し、あるいは存在することになるであろうマルチバース全体だ。シリーズ最大の危機に立ち向かうことになったオリバーは、グリーンアローとしての自分自身を振り返り、「ヒーローであることの真の意味とは?」という問いの奥にある真実と向き合う。





過去7シーズンがすべて23話前後で構成されていた一方、この最終シーズンは全10話と話数は大きく減っているが、ファイナルにふさわしく最初から最後までユーモアとノスタルジア、そして期待を裏切らないアクション満載の内容に仕上がっている。

新キャストとして、『シカゴ・ファイア』のミルズ役で知られるチャーリー・バーネット、『ballers/ボウラーズ』のレイガン・ハリスなどが加わっている。



■『ARROW / アロー <ファイナル・シーズン>』商品情報

<セル>

●コンプリート・ボックス...9月2日(水)発売

ブルーレイ:14,000円(税込)/DVD:11,000円(税込)

●ブルーレイ コンプリート・シリーズ(32枚組+『インベージョン!最強ヒーロー外伝』DVD付き):55,000円(税込)...9月2日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜5...9月2日(水)レンタル開始

<デジタル>

先行配信中

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ARROW / アロー <ファイナル・シーズン>』

©2020 Warner Bros. Entertainment Inc. ARROW TM and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics.