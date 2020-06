■初夏ぴったりなアフタヌーンティー

【「Welcome to Wedgwood アフタヌーンティー」概要】

ザ・リッツ・カールトン大阪は、6月3日(金)から7月31日(金)に、英国王室御用達の陶磁器ブランド「WEDGWOOD(ウェッジウッド)」とコラボレーションした「Welcome to Wedgwood アフタヌーンティー」第2弾を1階ザ・ロビーラウンジにて提供する。今回開催されるアフタヌーンティーは、第1弾に続き、第2弾もウェッジウッド社が提唱する“The art of code−mixingルールに縛られず、組み合わせを楽しもう”がテーマのイベントだ。メニューに使用するプレートとカップ&ソーサーは、ペールブルーカラーのリネンのキャンバスに赤い帆船や海の生き物などの刺繍をあしらったような、ナチュラルでやさしい風合いのデザインが特徴の「セイラーズフェアウェル」を使用。英国貴族の邸宅のようなロビーラウンジで、初夏にふさわしい料理とスイーツを楽しめる。用意されるメニューは、「ブルーハーブと炭酸ゼリー」、「グレープフルーツのタルト」などのスイーツ7種と、「シーフードのタルト 蛸とオリーブのスティックと共に」、「海苔の香るイングリッシュマフィンに包み込まれたスモークサーモンと帆立貝」などのセイヴォリー4種。さらに、5種類のウェッジウッド シグニチャー ティーをフリーフローで味わえるプランも用意されているそうだ。開催期間:6月3日(金)〜7月31日(金) 12時〜16時場所:ザ・リッツ・カールトン大阪 ロビーラウンジ価格:Welcome to Wedgwood アフタヌーンティー 5200円/ザ・リッツ・カールトンシグネチャーアフタヌーンティー 7800円(※サービス料15%別)