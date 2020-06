キアヌ・リーヴスとアレックス・ウィンター共演の人気コメディー『ビルとテッド』シリーズ第3弾『ビル&テッド・フェイス・ザ・ミュージック(原題) / Bill & Ted Face the Music』の初映像となる予告編が、現地時間9日、米オライオン・ピクチャーズのYouTubeチャンネルで公開された。

ロックスターになることを夢見るおバカ高校生コンビ“ビルとテッド”の大冒険を描いた同シリーズ。第1弾『ビルとテッドの大冒険』(1989)で原始から未来まで駆け巡る時間旅行、第2弾『ビルとテッドの地獄旅行』(1991)で地獄巡りの旅へと繰り出した二人は、第3弾で再びタイムトラベルをすることになる。

予告編が映し出すのは、すっかり中年のおっさんとなったビルとテッドの姿。未来人から二人の曲が世界を救えると告げられたビルとテッドは、電話ボックス型タイムマシンに乗り込み、未来へと繰り出す。二人の名ゼリフ「Be Excellent to each other(よろしく)」「Party On, Dudes!(楽しもうぜ)」も飛び出すほか、ビルとテッドの娘や『地獄旅行』で登場した死神(ウィリアム・サドラー)の姿も確認できる。

メガホンを取ったのは、『ギャラクシー・クエスト』『REDリターンズ』などを手掛けたディーン・パリソット監督。プロデューサーには『オーシャンズ』シリーズのスティーヴン・ソダーバーグが名を連ねている。8月21日全米公開予定。(編集部・倉本拓弥)