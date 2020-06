【今週末の新作映画情報】『ビッグ・リトル・ライズ』キャストたちが見る者を魅了する

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優が出演する新作映画をピックアップ! 6月12日(金)からはこちらをご紹介。

■6月12日(金)『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

『レディ・バード』の監督グレタ・ガーウィグと主演のシアーシャ・ローナンが再タッグを組み、19世紀を代表する女性作家ルイーザ・メイ・オルコットの世界的ベストセラー小説を映像化。

小説家を目指し、執筆に励む日々のマーチ家の次女ジョー(シアーシャ)はある日、資産家の一人息子ローリー(ティモシー・シャラメ『君の名前で僕を呼んで』)に出会う。彼の飾らない性格に、徐々に心惹かれていくジョー。しかし彼からプロポーズされるも、結婚をして家に入ることで小説家になる夢が消えてしまうと思い、「私は結婚できない。あなたはいつかきっと、もっと素敵な人と出会う」とローリーに告げる。自分の選択でありながらも、心に一抹の寂しさを抱えながらジョーは小説家として自立するため、ニューヨークへ―。

その他の出演者:エマ・ワトソン(『美女と野獣』)、フローレンス・ピュー(『ブラック・ウィドウ』『リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ』)、ローラ・ダーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)、エリザ・スカンレン(『KIZU−傷−』)、メリル・ストリープ(『ビッグ・リトル・ライズ』)、ボブ・オデンカーク(『ベター・コール・ソウル』)、トレイシー・レッツ(『HOMELAND』)、ジェームズ・ノートン(『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』)、クリス・クーパー(『11/22/63』)...

関連記事:【独占】ローラ・ダーンのインタビュー映像「原作者の急進的な考えに驚くばかりだった」

■6月12日(金)『ホーンテッド 世界一怖いお化け屋敷』

『クワイエット・プレイス』の脚本家コンビ、スコット・ベックとブライアン・ウッズが監督を務めるアトラクション・ホラー。

ハロウィンの夜、大学生ハーパー(ケイティ・スティーヴンス『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』)はルームメイトに誘われるままパーティに繰り出す。そして、彼女を含む6人の大学生たちは町外れにある"究極のお化け屋敷"という名のアトラクションへ。最初のうちは肝試し気分だったが、一人が腕を負傷したことで状況は一変。出口は見つからず、そればかりか惨殺死体が転がり始めた...。

その他の出演者:ウィル・ブリテン(『キングコング:髑髏島の巨神』)、ローリン・マクレイン(『Step Up: High Water(原題)』)、シャジ・ラジャ(『サルベーション -地球(せかい)の終焉-』)、アンドリュー・コールドウェル(『ママと恋に落ちるまで』)、スカイラー・ヘルフォード(『The Middle(原題)』)...

関連記事:ケイティ・スティーヴンス語る、ホラー映画の視聴方法

■6月12日(金)『アドリフト 41日間の漂流』

『ビッグ・リトル・ライズ』のシャイリーン・ウッドリーが主演&製作総指揮を務める、実話を基にした壮絶な漂流記を映画化。

1983年、婚約したばかりのタミー(シャイリーン)とリチャード(サム・クラフリン『世界一キライなあなたに』)は、ヨットに乗り込みタヒチからサンディエゴへと旅に出た。しかし、出発から2週間後、記録的なハリケーンに遭遇し巨大津波に飲み込まれてしまう。船室にいたタミーはしばらくして目を覚ますが、ヨットは操縦不能で無線も繋がらない。さらに、大怪我を負い波に漂うリチャードを発見する。極限状態の中、タミーはセーリングの知識を総動員し陸を目指すが...。



みんなが映画館で映画を楽しむために、感染しない・感染させない対策を!

・映画館に行く前に、検温など自身の体調をチェック

・発熱、咳など体調が優れない場合は、体調を最優先し行くのは控える

・お会計は可能であればキャッシュレス決済

・マスクの着用

・手洗いや消毒液を使用

・せきエチケット

・ロビーや入退時などソーシャルディスタンスを保つ

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』/『ホーンテッド 世界一怖いお化け屋敷』(c) 2018 Danger House Holding Co., LLC. All rights reserved./『アドリフト 41日間の漂流』(c) 2018 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.