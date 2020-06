iOS13.6/iPadOS13.6ベータ2では、iOSのダウンロードとインストールのそれぞれについて、自動実行の有無を選択可能になっていることが分かりました。

現地時間6月9日にリリースされたiOS13.6/iPadOS13.6のベータ2では、「設定」アプリの「一般」メニュー内にある「ソフトウェア・アップデート」メニュー内に「自動アップデートのカスタマイズ」メニューが追加されています。



そして、「iOSアップデートのダウンロード」と「iOSアップデートのインストール」のそれぞれに、トグルボタンで実行の有無を選択できるようになっています。



I don’t remember seeing this before in iOS/iPadOS - a way to let your device automatically download and/or install updates, without necessarily saying yes or no to both. Nice quality of life improvement. Found in iPadOS 13.6 beta 2. pic.twitter.com/qdEE1vKneP

— Jeremy Horwitz (@horwitz) June 9, 2020