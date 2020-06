米Appleは、iPhoneとApple Watchを一緒に使うことのメリットをアピールしたWebページを公開しました。

iPhoneとApple Watchで鬼に金棒

米Appleが公開した「Add them together. Multiply their power.」は、iPhoneとApple Watchを一緒に使うことによる便利さをまとめて紹介しています。



本稿執筆時点では、日本語版のWebページは公開されていませんが、「iPhoneとApple Watch、一緒に使えば鬼に金棒」といったところでしょうか。



特設Webページで案内されている使い方の一部をご紹介します。



電話





iPhoneにかかってきた電話の相手をApple Watchで確認し、そのまま話すことも、Apple Watchを手で覆って着信通知をオフにすることも可能です。通話をiPhoneで引き継ぐこともできます。

メッセージ





Apple Watchで定型文、絵文字、音声入力でメッセージに返信できます。両手がふさがっていても、Siriに返信を頼むこともできます。

カメラ





Apple WatchでiPhoneのカメラを遠隔操作して撮影できます。Digital Crownでズーム倍率の調整も可能です。

Apple Music





CellularモデルのApple WatchとAirPodsを組み合わせれば、iPhoneを持たずに外出してApple Musicの音楽を聴くことができます。



iPhoneかApple Watchで音楽を再生中、Apple Watchをリモコンとして活用できます。

ヘルスケア





Apple Watchで心拍数を測定し、iPhoneでは日、週、月、年といった単位で推移を確認することができます。



Apple WatchのECG(心電図)アプリ(日本では未対応)の測定結果は、iPhoneからPDFファイルで医師に提供することができます。



アクティビティ





Apple Watchで測定するムーブ(消費カロリー)、エクササイズ(運動時間)、スタンド(立って動いた時間)は、iPhoneで履歴を確認し、傾向を把握することができます。

マップ





iPhoneのマップアプリで道案内をすると、Apple Watchには次の曲がり角までの距離が表示され、曲がり角が近づくとApple Watchが振動して知らせてくれます。



探す





Apple WatchからiPhoneを鳴らして探すことも、その逆も簡単にできます。Apple Watchを紛失した場合、iPhoneから場所を確認し、画面に発見者へのメッセージを表示できます。



Apple Pay





バッグの中にあるiPhoneを取り出さなくても、Apple Watchで支払いができます。



Apple Card(日本では未発行)なら、支払った金額と獲得したDaily CashがApple Watchにも通知されます。





Source:Apple

(hato)