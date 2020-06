齊藤工によるリモート映画プロジェクト「TOKYO TELEWORK FILM」(TTF)の第6弾として、滝藤賢一、筧美和子、板谷由夏が共演するリモート会話劇・TFF #6『でぃすたんす』が、6月12日19時30分にワールドプレミア上映として配信されることが決定。併せて予告映像が解禁された。TTFは、2020年4月、新型コロナウイルス対策による自粛要請に伴い発足した齊藤工始動のリモート映画プロジェクト。“STAY at HOME”をテーマに、速度感をもってリモート制作を続け、オンライン映画館「STAY HOME MINI‐THEATER powered by mu‐mo LIVETHEATER」(SHMT)にて発表している。第6弾となる本作は、滝藤、筧、板谷のほか、アルコ&ピースの平子祐希と酒井健太、古家祥吾(TCクラクション)、倉沢学も交えた会話劇。監督・脚本・編集を清水康彦が務める。仕事熱心な男(滝藤)は家族関係が希薄になっている。「コロナが落ち着くまで実家にいます」と娘を連れて家を出た妻(板谷)。リモートワークに慣れないまま、男は友人(平子)にすすめられたオンラインラウンジの女性(筧)と関係を深めていくが… 。予告映像では、仕事熱心な男(滝藤)が「言葉では置きかえられなくなるんですよ、夫婦というのは」と切り出す。女(筧)は「変わるというか、変えるか」と意味ありげにつぶやく。テレワークに慣れない男は、妻(板谷)との関係にも距離がある様子が映し出される。滝藤は「リモートならではの色々なハプニングがありながら、筧美和子さん、板谷由夏さんをはじめキャスト・スタッフの皆さんとのセッションは堪らなく刺激的で休み過ぎて完全に熟睡していた仕事への情熱と、衝動が抉り出されるという感覚に……。まるで生まれ変わった気分です」とコメント。筧は「自分や誰かがどこにいても心の距離は時空をも飛び越えるのかもしれない。そんな瞬間を役としても私自身としても感じる不思議な体験をしました。滝藤さんとはお仕事でご一緒させていただく機会が多いですが、いつもと違う新たな関係を演じられたのもとても新鮮でした」と撮影を振り返った。板谷は「いくつになっても初めてのことがあり、初めてのことにトライするのは最高です。とても興奮しました。滝藤さんとのリモート芝居は、彼の温度を離れていてもビシビシ感じる事ができ、お芝居することの可能性は、まだまだある、と心踊りました」と語っている。企画・プロデュースの齊藤は「滝藤賢一さん×筧美和子さん×板谷由夏さんが清水監督の指揮のもと、コロナ禍による現代の新たな距離、ソーシャルディスタンスと言うより、パーナソルディスタンスをビターに、またチャーミングに描いています。リモート作品と言う企画的、時世的な枠を超えた、新たな味わいの1作になったと思います」としている。TFF #6『でぃすたんす』は、オンライン映画館「STAY HOME MINI‐THEATER powered by mu‐mo LIVETHEATER」にて6月12〜21日、計8回配信。