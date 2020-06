ディズニーの名作アニメーション映画『美女と野獣』(1991)の世界を体験できるスペシャルカフェ「美女と野獣」OH MY CAFE が、東京・大阪では6月19日から、名古屋では6月26日から期間限定でオープンする。

スペシャルカフェのテーマは、“野獣がベルにプレゼントした図書室”。メインビジュアルには、黄色のドレスでもなく、ブルーの普段着でもなく、図書室のシーンでのみ着用していたグリーンの衣装をまとったベルが描かれた。店舗の内装も、図書室をイメージしたやさしく落ち着いた雰囲気になっている。

メニューは、ベル、野獣、ガストンといったキャラクターたちや作品の世界をモチーフにした「朝のサンドウィッチプレート」「強いぞ!グリルチキンバーガー」「晩餐会のおもてなしアラカルト」「チップのお助けアフタヌーンティー」など多数。また、カフェ限定の描き下ろしアートを使用したグッズも販売される。

「美女と野獣」OH MY CAFE は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、身体的距離の確保を徹底し、様々な安全対策を実施するとのこと。(編集部・小山美咲)

「美女と野獣」OH MY CAFEは、東京の OH MY CAFE TOKYO にて6月19日〜8月16日、大阪の kawara CAFE&DINER 心斎橋店にて6月19日〜8月18日、名古屋の kawara CAFE&KITCHEN 名古屋パルコ店にて6月26日〜8月25日開催