米国の恐ろしい政治ファンタジー『プロット・アゲンスト・アメリカ』、ウィノナ・ライダーらコメント到着

米現代文学の巨匠フィリップ・ロスによる歴史改変小説を、『ゲーム・オブ・スローンズ』の米HBOがドラマ化した『プロット・アゲンスト・アメリカ』。Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて6月9日(火)より独占配信がスタート。まったく新しいナチス占領時代を描く衝撃作に出演するウィノナ・ライダー(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)をはじめとするキャストやスタッフたちが作品に込めた想いや見どころなどを語る映像を入手したのでご紹介しよう。



本作は、「さよならコロンバス」などキリスト教国に暮らすユダヤ人の苦難や葛藤を真正面から扱ってきたユダヤ系アメリカ人の作家、フィリップ・ロスの小説「プロット・アゲンスト・アメリカ もしもアメリカが...」が原作。もし第二次世界大戦中の1940年大統領選で、反ユダヤ主義で親ヒトラー派の英雄的飛行士チャールズ・リンドバーグが現職のフランクリン・ルーズベルトに勝利していたら...という設定のもと、あるユダヤ人家族の視点から急変するアメリカを描く。

3月16日(月)に第1話を放送したアメリカでは、批評家サイトRotten Tomatoesの批評家スコアで86%の高評価を記録。過去に映像化されたフィリップ・ロス作品のなかでも最高傑作という声もあがっている作品だ。

今回公開となった映像では、脚本と製作総指揮を担うデヴィッド・サイモンが、「アメリカの恐ろしい政治ファンタジーだ。ポピュリズムが権力を持った時に何が起きるかを描いている」と語り、同じく同役を担うエド・バーンズは、「今のアメリカはこれを他人事だと思っている。だがこのまま進めばファシズムへの道は開かれていく、気づいた時には手遅れだ。」とコメント。サイモンとバーンズの二人は、2002年からHBOで全5シーズン放送されたドラマ『THE WIRE/ザ・ワイヤー』でも脚本を担い、メリーランド州ボルティモアを舞台に、警察と麻薬取引、教育、政治、犯罪などをテーマに、アメリカの都市が抱える諸問題を描いてエミー賞に2度ノミネートされている。

物語の主人公となるレヴィン家の夫婦を『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』のゾーイ・カザンと『HOMELAND/ホームランド』のモーガン・スペクターが演じ、ゾーイ演じるベスの姉で、リンドバーグに傾倒し、レヴィン家にトラブルを巻き起こすエヴリン役をウィノナが、ユダヤ教の聖職者でありながらリンドバーグを支持し、彼の政権の参謀となるユダヤ教の聖職者ラビを『薔薇の名前』のジョン・タトゥーロが演じる。

ウィノナは、「扇動されるパラノイアや憎悪や"他国民"についての考えが家族にもたらす被害を描いている」と本作を説明。ジョンは「時代は違うが現代社会とも関連がある。人は自分と異なる集団を悪者に仕立てるんだ」と現代のアメリカにも通ずるような排他主義について触れている。ゾーイは、「この作品では、小さな変化がある家族に影響を与え、疲弊していく姿を描いている」と話し、モーガンは「自分たちが思い描くアメリカを手に入れる為には戦わねばならない」と力強く語る。

そのほか、『NUMB3RS ナンバーズ 〜天才数学者の事件ファイル』のデヴィッド・クラムホルツ、『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』のアンソニー・ボイル、『THE WIRE/ザ・ワイヤー』のマイケル・コストロフ、『ハウス・オブ・カード 野望の階段』のクリステン・シーなど実力派俳優がキャストに名を連ねている。

2018年に逝去した原作者のロスは生前にサイモンと面会してドラマ化に賛同、共同製作総指揮としてプロジェクトに参加したという。米国でも確かな評価を得た本作が、いよいよ日本に上陸。2020年11月に米大統領選を控えながら、人種問題がいまだ解決されず、さらに苛烈な世界情勢となっている今、じっくりと観ておきたい一作だ。

『プロット・アゲンスト・アメリカ』(全6話)放送・配信情報

配信:Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

【字幕版】6月9日(火)より毎週火曜1話ずつ配信

※6月9日(火)〜7月7日(火)第1話先行無料配信

放送:BS10 スターチャンネル

【字幕版】7月9日(木)より 毎週木曜23:00ほか

※7月5日(日)19:45(予定)より 第1話無料放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:『プロット・アゲンスト・アメリカ』© 2020 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.