お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹とりんたろー。が9日、映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』リリース記念オンライントークライブイベントに出席。兼近はツイッターで募集された“ダメ男”との恋愛の悩みにズバッと回答し、コメント力のあるところ見せつけた。『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』は、『スーサイド・スクワッド』に登場して人気を博したハーレイ・クインを主人公にした物語。悪のカリスマであるジョーカーと別れ、束縛から解放されたハーレイが、同性の仲間たちと最凶チームを組み、残忍な敵・ブラックマスクと闘う姿を描く。この日のイベントもオンラインだったように、“おうち時間”が続いている現状に兼近は「SNSをめちゃめちゃやるようになって、広告に出てくる面白そうな漫画を読みあさっていて、2万円以上課金してしまいました」と現状を報告すると、りんたろうー。も「料理を始めたり、水素水飲んでヨガとかやっていました」とステイホームを楽しんでいるよう。極悪ジョーカーに振り回されたハーレイ・クインにちなみ、ファンから寄せられた“ダメ男”との恋愛相談に答えるコーナーでは「突然不機嫌になる彼への接し方は?」という質問が寄せられる。兼近は「これってりんたろー。さんじゃない?」と突っ込みを入れると「怒っているけれど、怒っているって言えない人がいる。そういう人を相手にしていると自分の心が壊れてしまうので、察して放っておくのが一番」とズバリ回答。さらに「付き合ったらガラリと態度が変わる彼氏」についても兼近は「アタックされるときには餌をくれているのに、付き合ってから態度が変わるのは変な感じ。別れるのが正解」とアドバイスを送ると、はっきりとした物言いに称賛のコメントが寄せられていた。そんな兼近だったが、りんたろー。から「兼近君は恋愛に憶病になっている。自分のなかで恋愛しないと決めている」と指摘されると「なんかスナックで説教されているみたいだな」とぼやきつつも「常に相手に自分のことを考えていてほしいと思ってしまう。メンヘラなんです。恋愛に対してヘビー級に重いので、相手の人に申し訳ないんですよ」と理由を説明していた。映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』ブルーレイ&DVDは6月10日発売&レンタル開始、デジタル先行配信中。