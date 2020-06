6月8日(月)に米テレビ局CWが、『THE FLASH/フラッシュ』の出演キャストであるハートリー・ソーヤーを、彼が過去に投稿した人種や女性を差別するツイートを理由に解雇したことを発表した。

ソーヤーは、スーパーヒーロー・ドラマシリーズでエロンゲイテッドマンことラルフ・ディブニー役を演じ、2017年にゲストとして初登場して2018年にレギュラーキャストとなった。

CWのプロデューサーとワーナー・ブラザース・テレビジョン、バーランティ・プロダクションズ、製作総指揮を務めるエリック・ウォレスが、「ハートリー・ソーヤーは、『THE FLASH』のシーズン7には戻りません」と声明(The Hollywood Reporter経由)で明かしたとのこと。

「ソーヤー氏のSNSの投稿に関して、我々は人種や民族、出身国や性別、性的嗜好を標的とした軽蔑的は発言を認めるわけにはいきません。このような発言は、番組で働くスタッフやキャストのために安全かつ包括的で生産的な環境を促進し、尽力して進化させるうえで我々の価値観やポリシーに反している」と述べている。

2012年にソーヤーは、「僕が軽い人種差別的なツイートをやめない唯一の理由は、アル・シャープトン(アフリカ系の公民権活動家)が僕(白人)について不平を言うことを決してやめないとわかっているからだ」とツイートし、他にも彼は過去に性的で女性差別的なツイートも投稿していた。

ソーヤーは自身のTwitterアカウントを削除したが、その後に過去のツイートについてInstagramのアカウントで謝罪を投稿している。ソーヤーは、「僕の言葉はユーモアを意図していたとしても不適切で、人を傷つける受け入れ難いものだった。当時、注目を集めるために、こういった本当に酷いことを投稿できた自分を恥ずかしく思う。その投稿を心から後悔している」と綴っていた。

『THE FLASH』のショーランナー&製作総指揮を務めるエリック・ウォレスはソーヤーの過去のツイートについて、「残念に思い、私を激怒させた」とTwitterに投稿しているとのこと。

My statement regarding Hartley Sawyer and THE FLASH. pic.twitter.com/hni0MxOWZU