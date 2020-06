「新世紀エヴァンゲリオン 原画集」の電子書籍版が、3冊同時に配信された。20年の時を経て電子書籍で復刻となる同書には、庵野秀明セレクトによる特典カラーページが、大幅に追加されている。

「新世紀エヴァンゲリオン」は、1995年よりテレビ東京系で放送(全26話)されたテレビアニメ。テレビ放送から25年が経ったいまも幅広い世代に人気を誇る。その作画の魅力をあますことなく堪能できる庵野秀明プロデュース「新世紀エヴァンゲリオン 原画集」が、電子書籍となって3冊同時に配信となった。各巻には、庵野のセレクトによる特典カラーページが30ページ以上大幅追加となる。

第1巻では、テレビ版オープニング・第壱話・第弐話・第伍話・第七話・第八話の原画約700点と、雑誌などに掲載されたカラーイラストとその原画、第2巻では、第九話から第拾九話までの原画、第3巻では、第弐拾四話・第弐拾五話・弐拾六話の原画が収録されている。さらに、「新世紀エヴァンゲリオン 劇場版原画集 Groundwork of EVANGELION The Movie 1」「新世紀エヴァンゲリオン 劇場版原画集 Groundwork of EVANGELION The Movie 2」も配信される予定だ。

同書籍の監修を庵野、カバーイラストを平松禎史、編集を「新世紀エヴァンゲリオン原画集」編集部が担当している。主な取扱電子書店は、以下の通り。Kindleストア、Apple Books、honto、BOOK☆WALKER、楽天Kobo電子書籍ストア、dマーケット dブック、Kinoppy、BookLive!、TSUTAYAミュージコ♪ など。(編集部・梅山富美子)

「新世紀エヴァンゲリオン 原画集 Groundwork of EVANGELION Vol.1」は2,000円+税

「新世紀エヴァンゲリオン 原画集 Groundwork of EVANGELION Vol.2」は2,000円+税

「新世紀エヴァンゲリオン 原画集 Groundwork of EVANGELION Vol.3」は2,400円+税