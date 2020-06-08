»ÖÂº½ß¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤È¶¦Æ±Êç¶â²ñ¤Ø·×1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¡ÖÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÌòÎ©¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×
ÇÐÍ¥¡¦»ÖÂº½ß¤¬¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤È¶¦Æ±Êç¶â²ñ¤Ø¹ç¤ï¤»¤Æ1000Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë³°½Ð¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö#»ÖÂº¤Î¼«½ÍÉô²°¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ý±×¤«¤éÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤È¶¦Æ±Êç¶â²ñ¤Ø¹ç¤ï¤»¤Æ1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
»ÖÂº¤Ï4·îËö¤è¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë³°½Ð¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ëº£¼«Ê¬¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡Ö#»ÖÂº¤Î¼«½ÍÉô²°¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤¤Ü¤¦¤Î¤¢¤·¤ª¤È¡×¡¢»ÖÂºËÜ¿Í¤¬¥ª¡¼¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤«¤é¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¡£
»ÖÂº½ß ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¾õ¶·²¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æü¡¹à¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²È¤Ç¼«½ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹Åù¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢µ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤ò¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¡¢»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡¢#»ÖÂº¤Î¼«½ÍÉô²°¤Ç¤¹¡£
»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËËÍ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤«¤éÆü¡¹¾Ð´é¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤òÂç¤¤¯¹¤²¡¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢#»ÖÂº¤Î¼«½ÍÉô²°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¡¢Æü¡¹Àï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´óÉÕ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÌòÎ©¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤âºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âà¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤Èá¤òÆü¡¹¹Í¤¨¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÂº½ß ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/jun_shison0305/?hl=ja
»ÖÂº½ß ¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/jun_shison0305
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É