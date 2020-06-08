AirPods Pro（左）、AirPods with Charging Case（右）

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　「BCNランキング」2020年5月25日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods Pro

MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case

MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　AirPods with Wireless Charging Case

MRXJ2J/A（アップル）

5位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

HA-A10T-B（JVCケンウッド）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー

WF-1000XM3(S)（ソニー）

7位　SoundPEATS TrueFree＋

（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）

8位　Razer Hammerhead True Wireless

RZ12-02970100-R3A1（Razer）

9位　MOMENTUM True Wireless 2 Black

（Sennheiser）

10位　ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー

HA-A10T-A（JVCケンウッド）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。