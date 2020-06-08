今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、AirPodsシリーズの1位・2位独占続く 2020/6/8
「BCNランキング」2020年5月25日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
7位 SoundPEATS TrueFree＋
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
8位 Razer Hammerhead True Wireless
RZ12-02970100-R3A1（Razer）
9位 MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー
HA-A10T-A（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
7位 SoundPEATS TrueFree＋
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
8位 Razer Hammerhead True Wireless
RZ12-02970100-R3A1（Razer）
9位 MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー
HA-A10T-A（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。