ディスプレイのサイズ的に何かと比較されがちなのが、Ｆｉｒｅ ＨＤ ８シリーズとｉＰａｄ ｍｉｎｉ。でもこれ、比較するもんじゃないですって！ 何せｉＰａｄ ｍｉｎｉとの価格差は約４万円もあるんですから！！

Ｆｉｒｅ ＨＤ ８シリーズが弱いといわれるストレージ容量だって、最大１ＴＢのマイクロＳＤを追加でき、これにマンガや動画を詰め込めば最強のエンタメ端末として大活躍。アマゾンの各種配信も、設定ほぼゼロで楽しめますよ！

★安い、速い、ちょうどいい！ 無双タブレットの新モデル！！

Ｆｉｒｅ ＨＤ ８ Ｐｌｕｓ

Ａｍａｚｏｎ／１万１９８０円（税込） ３２ＧＢモデル／６月３日発売

マンガを楽しむのが快適すぎる８インチディスプレイを搭載。ＲＡＭは３ＧＢなので動画視聴はもちろん、たいていのゲームもストレスなく遊べるスペック。これはｉＰａｄ ｍｉｎｉとか買ってる場合じゃないかと！

専用の「ワイヤレス充電スタンド」（税込４６００円／６月３日発売）も登場。本体とセットなら１万４９８０円（税込）で購入可能。

Ｆｉｒｅ ＨＤ ８

Ａｍａｚｏｎ／９９８０円（税込） ３２ＧＢモデル／６月３日発売

こちらは搭載ＲＡＭが２ＧＢのモデル。ゲームはほぼやらず、マンガや動画がメインならこれ。ワイヤレス充電スタンドには非対応なので要注意。

Ｆｉｒｅ ＨＤ ８ キッズモデル

Ａｍａｚｏｎ／１万４９８０円（税込） ３２ＧＢモデル／６月３日発売

子供向けコンテンツ「Ａｍａｚｏｎ ＦｒｅｅＴｉｍｅ Ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ」（年額１万１７６０円／税込）が１２ヵ月無料になる、値段以上にお得な一台！

★電子書籍リーダーの大定番もアップデート

Ｋｉｎｄｌｅ

Ａｍａｚｏｎ／８９８０円（税込） ８ＧＢモデル

ストレージ容量が８ＧＢの新モデル。１０００冊以上の子供向け書籍が１年間読み放題のキッズモデル（１万９８０円／税込）も発売中。フロントライト搭載で暗闇でも読書が快適！

★Ａｍａｚｏｎのエンタメサービスをお得に使いこなすなら、これ！

Ａｍａｚｏｎ Ｍｕｓｉｃの無料ストリーミングがスタート

「Ａｍａｚｏｎ Ｍｕｓｉｃ」は５月１４日より、広告付きながら、無料の音楽ストリーミングサービスをスタート。Ａｍａｚｏｎアカウントさえあれば、最新のポップスから日本や世界でユーザーに人気の楽曲まで無料で楽しめますよ！

ドコモの料金プランでＡｍａｚｏｎプライムが１年間無料！

ドコモの料金プラン「５Ｇギガホ」「５Ｇギガライト」「ギガホ」「ギガライト」の利用者なら「Ａｍａｚｏｎプライム」のサービスを１年間無料で利用可能。既存のプライムユーザーもＷｅｂからの申し込みでＯＫ！

ガス、電気料金でもＡｍａｚｏｎプライムが大幅割引で使える！

ＴＥＰＣＯは電気・ガス・Ａｍａｚｏｎプライムの料金をまとめて支払うプラン「とくとくガスＡＰプラン」を提供中。年間４１００円の割引があって、さらにＡｍａｚｏｎギフト券３０００円分をプレゼント。これは、お得すぎ！

取材・文／直井裕太