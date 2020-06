【今週スタートの海外ドラマ】歴史改変＆ミュージカル＆スリラー＆ゾンビドラマなど注目作が目白押し

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(6月15日〜)は、スタン・リーが初めて手掛けた英国TVドラマファイナルシーズンや、ついに日本上陸するDisney+(ディズニープラス)より『ハイスクール・ミュージカル』のドラマ版、山下智久がメインキャストに名を連ねるサバイバル・スリラードラマなど話題作がスタート。お見逃しなく!

6月8日(月)から6月14日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

6月9日(火)

■『スタン・リーのラッキーマン』シーズン3(Hulu)

マーベル作品生みの親でありアメコミ界の巨匠、スタン・リーが初めて手がけた英国TVドラマのファイナルシーズン。殺人課の刑事でありながらギャンブル依存症のハリー(ジェームズ・ネスビット『ホビット』)は、権力を握る警視との確執や殺人容疑をかけられたイヴの国外逃亡により、ハリーの署内での立場はますます悪化する。幸運の腕輪から逃れたいハリーはイヴの後を追うことを口実に、腕輪が作られた香港に乗り込む。





■『プロット・アゲンスト・アメリカ』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

米HBOが贈る歴史改変ドラマ。もし第二次世界大戦中の1940年大統領選で、反ユダヤ主義で親ヒトラー派の英雄的飛行士チャールズ・リンドバーグが現職のフランクリン・ルーズベルトに勝利していたら...という設定のもと、あるユダヤ人家族の視点から急変するアメリカを描く。主演は、映画『シザー・ハンズ』や『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の出演で知られるウィノナ・ライダー。

6月10日(水)

■『リアリティZ』(Netflix)

ブラジル発のホラーコメディ。ゾンビの襲来を受けたリオデジャネイロで、リアリティ番組の出演者やプロデューサーたちは、身を守るべくTV局のスタジオに立てこもることに。しかし、戦うべき敵は生肉を貪るゾンビの大群だけではなかった。

6月11日(木)

■『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』(Disney+ ディズニープラス)

日本でも一大ムーブメントを巻き起こした『ハイスクール・ミュージカル』のドラマシリーズ。舞台はオリジナル版と同じくイースト高校。おなじみのカフェテリアや講堂を舞台に、演劇部のメンバーがあの『ハイスクール・ミュージカル』を新作ミュージカルとして企画していく―。オリジナル版キャストも出演。

6月12日(金)

■22:00〜『THE HEAD』(Hulu)

エミー賞受賞の『HOMELAND』のエグゼクティブ・プロデューサーが手掛け、山下智久や『ペーパー・ハウス』のアルバロ・モルテが出演する震撼の極限心理サバイバル・スリラードラマ。暗闇と氷河に覆われる"長い冬"を迎えるにあたり、南極の科学研究基地の研究員たちは「越冬隊」の10名を残し、基地を去ることに...。しかし、半年にわたる冬のさなかに突如、基地と外界の交信が断絶。数週間後に研究員たちが基地に戻ると、そこにあったのは惨殺された7つの死体...。一体6カ月の間に、基地では何が起こったのか―。



【海外ドラマデータベース】で視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう! あなたは何日何時間を海ドラに費やしていますか?(海外ドラマNAVI)

Photo:

『スタン・リーのラッキーマン』シーズン3 (c) Carnival Film & Television Limited 2018. ALL RIGHTS RESERVED./『プロット・アゲンスト・アメリカ』(c) 2020 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』(c) 2020 Disney/『THE HEAD』Hulu Japan/Netflixオリジナルドラマ『リアリティZ』